Conan le barbare : Une nouvelle série en développement chez Netflix

Surfant sur son adaptation à succès de The Witcher, Netflix vient de faire l’acquisition des droits de l’oeuvre de Robert E. Howard. Après l’abandon remarqué de ce même projet par la plateforme Amazon Prime Vidéo, Netflix compte bien développer la franchise sous différentes formes dans les années à venir. La première série Conan sera encadrée par Fredrik Malmberg et Mark Wheeler, déjà co-producteurs de la série Mad Men.

Arnold Schwarzenegger dans la version de 1982 – Crédit : Universal

Encore à l’état de projet, la série serait à la recherche de ses réalisateurs et de ses scénaristes. Le défi est de taille : l‘écrivain Jason Aaron avait déjà tenté d’introduire le personnage dans l’univers comic Marvel avec un succès plus que discutable.

Conan Le Barbare : Un projet ambitieux et dangereux

Si Amazon Prime a jeté l’éponge, c’est que leur propre tentative de série autour du personnage s’est soldée par un échec retentissant. Netflix ne pourra donc pas s’appuyer sur le travail déjà effectué par son concurrent, malgré la présence de Pathfinder Media sur les deux projets. Second défi de taille pour la plateforme : trouver un showrunner capable de concurrencer et faire oublier la prestation de Schwarzenegger. Même si l’actuel gouverneur de Californie reste attaché à ce rôle emblématique, il devra sans doute céder la place à un acteur plus jeune. Mais une incursion symbolique dans la série pourrait largement voir le jour.

Quelle histoire pour cette nouvelle version ?

A l’origine, la franchise a été conçue par l’écrivain Robert E. Howard en 1932 pour Wierd Tales Magazine. L’auteur prolifique a laissé à la postérité un nombre conséquent de romans et de nouvelles basées sur le personnage avant sa mort en 1936. Par la suite, de nombreux écrivains ont pris la relève en développant la franchise. Netflix pourrait donc proposer un simple reboot ou bien se baser sur des aventures encore inédites sur le grand écran. Un choix qui devra être primordial pour ne pas faire sombrer la série dans le ringard.

Netflix continue sur sa lancée et compte bien développer son catalogue déjà fourni. La plateforme compte bien s’imposer dans le domaine de la fantasy. Elle vient d’ailleurs de se lancer dans une nouvelle adaptation des Chroniques de Narnia. La firme rêve également de créer sa propre saga, dans la lignée de Star Wars ou Harry Potter.

Source: Heroic Hollywood