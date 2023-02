Conférence Samsung Galaxy S23 : comment suivre le live

C’est la fin d’une longue attente, les nouveaux téléphones haut de gamme de Samsung n’auront bientôt plus aucun secret pour vous. Samsung convie officiellement l’ensemble de son public à assister à son premier Galaxy Unpacked de l’année, ce 1er février. Un rendez-vous connu depuis quelques semaines, grâce à une fuite involontaire de Samsung Colombie, qui a obligé le constructeur coréen à officialiser cette date prématurément.

Depuis plusieurs mois, à l’approche de cet événement annuel incontournable, les rumeurs se sont multipliées. On en sait déjà beaucoup sur les trois smartphones pressentis pour dominer le marché de la téléphonie en 2023 : le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Nous ne sommes toutefois pas à l’abri de surprises de dernière minute, notamment au niveau des prix, encore largement débattus aujourd’hui. Samsung promet également pour ses trois fleurons le meilleur de la photo comme on peut le découvrir dans un récent teaser.

À quelle heure suivre le Galaxy Unpacked de Samsung ?

L’événement de Samsung se tient cette année en grande pompe et en présentiel à San Francisco, ce qui n’avait plus été le cas depuis 2020, à cause de l’épidémie de Covid19. C’était à l’occasion du lancement du Galaxy S20. Le Galaxy Unpacked 2023 débutera, pour sa part, à 10 heures du matin, ce 1er février, aux États-Unis. Avec le décalage horaire, il sera donc possible de le suivre en direct depuis la France dès 19 heures. On ignore pour l’instant, combien de temps durera ce live. Il est fort probable que cette annonce ne se limite pas aux seuls Galaxy S23. L’année dernière, Samsung avait profité du Galaxy Unpacked 2022 pour dévoiler ses Galaxy Tab S8 en plus des Galaxy S22.

Comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S23 ?

Pour assister à la conférence depuis l’Hexagone, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site de Samsung sur lequel il est proposé de suivre en direct cet événement Galaxy Unpacked. Il est possible d’ajouter à votre calendrier ce rendez-vous ou bien de vous inscrire pour recevoir une alerte par mail.

Bien sûr, l’événement sera également retransmis via la chaîne YouTube de Samsung. Cette dernière chaîne affiche pour l’heure en page d’accueil la vignette SOOON avec pour titre Samsung Galaxy Unpacked : Epic nights are coming (des nuits épiques arrivent, référence aux capacités en photo basses lumières des smartphones). En cliquant sur cette vignette, vous pouvez également vous inscrire à la conférence pour recevoir une alerte

Le live stream officiel du Galaxy Unpacked 2023 sera accessible directement depuis la section EN DIRECT du compte YouTube de Samsung, le 1er février à 19 heures en France.

Que faut-il attendre de la présentation officielle de Samsung ?

Lors de cette présentation, Samsung confirmera non seulement les caractéristiques de ses trois smartphones les plus haut de gamme de 2023 : les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra (même si leur nom n’a pour l’instant pas été confirmé). On y découvrira également les nouvelles fonctions rendues possibles par leur équipement dernier cri, leur date de disponibilité et leur prix. Rappelons que les tarifs communiqués à l’issue de la conférence seront sans doute inférieurs à ceux pratiqués en France, car hors potentielles taxes. La rédaction vous tiendra informés au plus vite des prix pratiqués dans les magasins français.

Si l’an passé Samsung a dévoilé ses tablettes Galaxy Tab S8, la marque pourrait bien en ce début d’année 2023 annoncer un renouvellement de ses PC portables Galaxy Book. De récentes rumeurs s’appuyant sur des photos et quelques caractéristiques des nouvelles machines évoquent jusqu’à cinq nouveaux modèles de Galaxy Book 3. Voilà qui promet un événement riche de rebondissements.