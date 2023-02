Samsung annonce ses nouveaux ultrabooks Galaxy Book3, dont un modèle destiné aux créateurs, le Galaxy Book3 Ultra

L’année dernière, Samsung relançait en France sa gamme Galaxy Book de Samsung, qui regroupe différents ultrabooks (PC portables fins et légers). Comme nous avons pu le constater, celle-ci comprend des configurations d’excellente qualité (lire notre test du Samsung Galaxy Book2 Pro 360) et certaines un peu moins convaincantes (lire notre test du Samsung Galaxy Book2).

Quatre modèles étaient proposés : les Galaxy Book2 & Galaxy Book2 Pro (dotés d’un écran non tactile) et les Galaxy Book2 360 / Galaxy Book2 Pro 360, équipés pour leur part d’un écran tactile pouvant pivoter sur 360 degrés, ce qui permet d’utiliser ces PC portables comme une tablette, du bout de l’index ou à l’aide d’un stylet (fourni en standard). L’affichage de ces configurations bénéficient de la technologie OLED (sauf pour le modèle le plus abordable).

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 – Crédit : Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Aujourd’hui, le constructeur annonce la génération 2023 de Galaxy Book, qui exploite – bien sur – les nouvelles puces Intel, de treizième génération (les modèles Core i5-1340P, Core i7-1360P et Core i9-13900H selon les modèles) ainsi que la dernière génération de puce graphique Nvidia.

Vont donc arriver dans les prochains jours, chez les revendeurs et sur le site de Samsung, les Galaxy Book3, Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360. Cerise sur le gâteau, le constructeur va nous gratifier d’un cinquième modèle, le Galaxy Book3 Ultra, aux performances boostées.

Galaxy Book3 et Galaxy Book3 360 : une mise à jour timide

Peu de changements pour les Galaxy Book3 et Galaxy Book3 360 par rapport aux modèles de l’année dernière. Ainsi, le premier est au format 15,6 pouces seulement, et embarque une puce Intel de 13eme génération, de la gamme U (très basse consommation électrique et donc aux performances limitées), ainsi qu’un écran LCD anti-reflet. Le Galaxy Book3 est disponible à partir de 1299 €.

Samsung Galaxy Book3 360 13,3 pouces – Crédit :Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Le Galaxy Book3 360, quant à lui, est disponible en 13,3 ou 15,6 pouces (au format 16:9), avec une puce Intel Raptor Lake (13eme génération), mais de la gamme P cette fois, qui offre un meilleur compromis entre la consommation électrique et les performances. Son écran exploite une dalle OLED tactile, sur laquelle on peut prendre des notes ou dessiner avec le stylet S Pen, fourni en standard.

Ces deux ultrabooks ne sont proposés qu’en un seul coloris : argent.

Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360 : le plein de nouveautés

Petite nouveauté, les écrans des Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360 voient leur format légèrement agrandi. En effet, le premier est disponible en 14 (Samsung annonce un poids de 1,2 kg) et 16 pouces. L’écran tactile du Galaxy Book3 Pro 360 n’est disponible qu’au format 16 pouces (il est toujours fourni avec le S Pen). Ce dernier modèle, haut de gamme, est proposé à 2199 €. Ces deux configurations disposent donc d’un écran au format 16:10 et pourront arborer deux coloris : sable ou anthracite.

Les Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360 embarquent un processeur Intel Core i5-1340P ou Core i7-1360P. Autre nouveauté, la dalle OLED de ces modèles supporte désormais une définition 3K, soit 2880 x 1200 pixels, ainsi qu’une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz (contre Full HD en 60 Hz pour les versions de l’année dernière).

Samsung Galaxy Book3 Pro 16 pouces – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

La connectique des modèles Pro a également été améliorée, puisqu’elle comprend désormais deux ports USB C, compatibles Thunderbolt 4, un port USB A et une sortie vidéo HDMI (alors que les Galaxy Book2 Pro et Pro 360 n’intégraient “que” 3 ports USB C, dont un compatible Thunderbolt 4). Plus besoin d’adaptateur donc pour brancher une clé USB ou une imprimante ! On retrouve également le lecteur microSD et la prise audio jack.

Pour le reste, les Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360 disposent d’un pavé tactile plus grand et d’une Webcam Full HD (déjà présente sur les modèles de 2022). Et si ces modèles intègrent toujours quatre haut-parleurs, placés sous le châssis, ceux-ci ont été légèrement déplacés afin de procurer une meilleure qualité audio. Enfin, Samsung annonce que la batterie du Galaxy Book3 Pro 360 devrait permettre de lire 18 heures de vidéo en streaming.

Galaxy Book3 Ultra : l’ultrabook pour créer (ou jouer !)

Comme nous l’avons dit, le cinquième Galaxy Book3 est estampillé “Ultra”, à l’instar des smartphones du constructeur. Ce dernier reprend une grande partie des caractéristiques techniques du Galaxy Book3 Pro (mais son écran n’est pas tactile !). Toutefois, ses performances sont boostées par l’intégration d’un processeur Intel de la gamme H, qui offre les plus hautes performances (Core i7-13700H ou i9-13900H), et d’une puce graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 4050 (pour la configuration dotée du Core i7) ou RTX 4070 (avec le Core i9).

Ces deux configurations s’adressent donc aux créateurs de contenus graphiques (ou aux gamers !). On peut les comparer aux PC portables Lenovo Yoga Slim 7i Pro X ou Acer Swift X, deux ultrabooks dotés eux aussi d’une puce graphique Nvidia.

Le Galaxy Book3 Ultra est proposé avec un châssis anthracite, aux prix de 3499 € (i7/RTX 4050) et 3899 € (i9/RTX 4070).