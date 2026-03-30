Coup de théâtre chez Free Mobile : le forfait 5G 150 Go repasse finalement sous les 10 €

Quelques jours après avoir gonflé son tarif, l’opérateur revient à la charge avec un prix revu à la baisse pour séduire les nouveaux souscripteurs.

Free Mobile change d’avis en quelques jours et casse à nouveau le prix de son forfait 150 Go © Free

La valse tarifaire continue chez Free Mobile. L’opérateur, qui avait relevé le prix de sa Série Free 150 Go à 10,99 €/mois il y a à peine quelques jours, abaisse de nouveau la facture à 9,99 €/mois pour la première année d’engagement. Au-delà de ce cap, les abonnés basculent automatiquement vers le forfait Free 5G+ à 19,99 €/mois. Le contenu de l’offre demeure strictement identique. Seuls les nouveaux venus sont concernés par cet ajustement.

Le forfait Série Free 150 Go de nouveau affiché à 9,99 € © Capture Free.fr

Ce que contient le forfait à 9,99 €

Le socle technique reste solide : 150 Go de données mobiles en 5G sur le territoire métropolitain, appels, SMS et MMS en illimité. En déplacement dans l’Union européenne et les DOM, l’enveloppe data plafonne à 30 Go. Free y greffe plusieurs extras, parmi lesquels la compatibilité eSIM Watch, le mVPN et l’accès à Free TV, qui agrège plus de 300 chaînes.

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Un repositionnement dicté par la concurrence

Sur le segment ultra-concurrentiel des forfaits 150 Go, chaque euro compte. RED by SFR propose déjà une offre équivalente en 5G au même tarif de 9,99 €/mois. Bouygues Telecom, via sa marque B&You, affiche 150 Go à 10,99 €/mois. Sosh, de son côté, tient la ligne avec 150 Go en 4G à 11,99 €/mois, mais sans accès au réseau 5G.

Source : Free Mobile