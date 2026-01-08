Free Mobile active enfin la messagerie vocale visuelle par défaut

© Envato

Free aligne enfin sa messagerie vocale sur les standards du marché

Consulter ses messages vocaux sans composer de numéro ni écouter un long message d’accueil est devenu un réflexe pour de nombreux utilisateurs de smartphones. Cette simplicité, rendue possible par la messagerie vocale visuelle, est désormais pleinement adoptée par Free Mobile, qui vient de franchir une nouvelle étape dans la gestion des appels manqués.

L’opérateur du groupe Iliad a en effet décidé d’activer automatiquement la messagerie vocale visuelle pour l’ensemble de ses abonnés mobiles. Jusqu’à présent, ce service existait déjà chez Free, mais il fallait effectuer une manipulation spécifique pour en profiter. Désormais, cette contrainte disparaît, alignant enfin l’opérateur sur les pratiques déjà répandues chez ses concurrents.

Ce que ça change pour les abonnés Free

Grâce à cette activation par défaut, les clients Free Mobile peuvent accéder directement à leurs messages vocaux depuis l’interface de leurs téléphones. Les messages apparaissent sous forme de liste, permettant de choisir lequel écouter, de les supprimer ou de les conserver, sans passer par le répondeur traditionnel.

Un autre point notable : chez Free, la messagerie vocale visuelle est incluse sans frais supplémentaires. À l’inverse, certains opérateurs, comme RED by SFR et plusieurs MVNO, proposent encore cette fonctionnalité sous forme d’option payante, ce qui confère à Free un avantage non négligeable sur ce service.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que la messagerie vocale visuelle utilise une connexion Internet pour télécharger les messages et, le cas échéant, leurs transcriptions. Cette consommation de données peut avoir un impact pour les abonnés disposant d’un forfait limité et pour ceux qui se trouvent à l’étranger. Les détenteurs du forfait Free à 2 euros, incluant seulement 50 Mo de données, sont donc invités à rester vigilants.

Pour ceux qui préfèrent conserver un fonctionnement plus classique, Free offre la possibilité de désactiver la messagerie vocale visuelle à tout moment. Il suffit d’envoyer un SMS contenant le mot STOP au 2052 pour une désactivation temporaire, ou BLOCK au même numéro pour une désactivation définitive. La réactivation est tout aussi simple. Il faut envoyer IOS depuis un iPhone ou ANDROID depuis un smartphone fonctionnant sous Android.