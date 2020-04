Covid-19 : le CDC avait listé des dosages anecdotiques de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine

Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a retiré de son site web des informations concernant les médecins à propos de l’utilisation de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine pour le traitement de Covid-19.

Un phénomène étrange s’est produit sur la page web du CDC intitulée Informations pour les cliniciens dess options thérapeutiques pour les patients atteints de Covid-19 , a rapporté Reuters. Du contenu ajouté en début de semaine vient d’être supprimé. Bien qu’il n’y ait encore aucun traitement fiable contre le virus SARS-CoV-2, plusieurs médicaments qui pourraient prévenir la maladie, réduire les symptômes et éviter les complications sont actuellement à l’essai. Ce sont ces médicaments que le CDC liste actuellement sur sa page tout en précisant que « des directives provisoires pour la prise en charge médicale de Covid-19 seront fournies prochainement par le comité des directives pour le traitement de Covid-19 du département de la Santé et des Services sociaux ».

Des dosages de chloroquine et d’hydroxychloroquine anecdotiques

Le 5 avril, Reuters a donc remarqué que le CDC avait ajouté des informations concernant le dosage de l’hydroxychloroquine et la chloroquine. Le problème ? Ces informations étaient basées sur des « données anecdotiques » depuis que le président américain Donald Trump avait lui-même promu publiquement l’usage de ces deux molécules. Malgré le fait qu’aucune étude scientifique ne prouve pour l’instant l’efficacité des deux médicaments contre le Covid-19, le CDC avait tout de même listé des « dosages anecdotiques que certains cliniciens américains ont reporté ».

Les experts médicaux ne comprennent pas ce qui s’est passé puisqu’une agence scientifique telle que la CDC ne peut pas relayer des anecdotes. Le docteur Lynn Goldman, doyen de la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington, a déclaré à Reuters : « Pourquoi le CDC publierait-il des anecdotes ? Cela n’a aucun sens. C’est très inhabituel ». La recommandation du CDC aurait pu présenter un danger si des médecins décidaient de suivre les dosages puisque nous ne sommes pas encore certains des effets secondaires et de l’efficacité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine.

Maintenant, la seule recommandation du CDC présente sur le site à propos de ces médicaments est : « l’hydroxychloroquine et la chloroquine sont à l’étude dans des essais cliniques pour la prophylaxie pré-exposition ou post-exposition de l’infection par le SRAS-CoV-2, et le traitement des patients atteints de COVID-19 léger, modéré et sévère ». Au final, nous ne savons pas pourquoi le CDC a posté des dosages anecdotiques en début de semaine. Au moins, le contenu a été supprimé et il reflète dorénavant l’état des études scientifiques actuelles.

