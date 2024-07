Fortnite de retour sur iPhone, voici où vous pourrez le télécharger

© Epic Games

Que ce soit sur PC, PS5, Xbox One, ou Nintendo Switch, vous pouvez jouer sans aucun problème à Fortnite. Malheureusement, impossible d’accéder au battle royale d’Epic Games sur iOS.

Fortnite disparaissait de l’App Store en 2020 après que la tentative du studio américain de contourner le système de paiement d’Apple. Les possesseurs d’iPhone vont bien pouvoir jouer à Fortnite sur leur smartphone puisque l’Epic Games Store et d’autres magasins d’applications arrivent sur iOS.

Fortnite de retour sur iOS sur l’AltStore et l’Epic Games Store

Très bonne nouvelle pour les possesseurs d’iPhone : Fortnite va faire son grand retour sur iOS. Epic Games assurait déjà que ce serait le cas il y a quelques mois, mais sans préciser dans quelles conditions. Cette fois-ci, le studio américain va droit au but.

« Nous annonçons que nos jeux mobiles seront disponibles sur AltStore sur iOS dans l’Union européenne, et nous prévoyons d’annoncer bientôt la prise en charge d’au moins deux autres boutiques tierces », écrit Epic Games sur son site officiel.

Quand le jeu sera disponible, il vous suffira de télécharger le magasin alternatif payant (1,80 € par an) via le navigateur de votre iPhone, puis simplement d’installer Fortnite à partir de la boutique. Nul doute que le nombre de téléchargements de l’AltStore devrait grimper en flèche.

Le communiqué dévoile également que l’Epic Games Store arrivera sur Android dans le monde entier et sur iOS dans l’Union européenne. L’entreprise américaine promet aux développeurs des frais de boutique de 12 % pour les paiements passant par son magasin et aucun pour les paiements tiers. Vous pourrez donc aussi accéder à Fortnite par ce moyen.

Un pied de nez à Google et évidemment surtout à Apple et leurs 30 % de commission sur les ventes effectuées par les développeurs sur le Play Store et l’App Store. L’arrivée de Fortnite sur iOS dans l’Union européenne ne devrait plus tarder.

Notez tout de même qu’il quittera prochainement le Samsung Galaxy Store suite à la décision de Samsung de « restreindre la concurrence sur le marché de la distribution d’applications Android ».