Créer un film de 50 minutes à partir d’un texte, c’est désormais possible

Désormais, il est possible de produire un film à partir d’un simple texte. Voici comment ça marche.

Crédit : Rawpixel/Freepik

Et si l’IA réinventait le cinéma ? Une IA peut désormais créer un film de 50 minutes à partir d’un simple texte

Et si un simple texte suffisait à générer un film complet ? C’est exactement ce que promet MagicLight, un nouvel outil d’intelligence artificielle capable de produire jusqu’à 50 minutes de vidéo à partir d’un simple prompt. Une prouesse quand on sait que la plupart des IA vidéo actuelles se limitent encore à quelques secondes.

Il faut rappeler que la vidéo générée par IA est un domaine jeune. En 2023, les premières versions proposées par Google, Meta et OpenAI n’offraient que des clips de cinq secondes, souvent encore imparfaits. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Sora 2, Veo 3 et Kling produisent désormais des vidéos presque réalistes. Le seul problème restait la durée, et ce jusqu’à l’arrivée de MagicLight.

Jusqu’à 50 minutes de film générées par IA

Là où d’autres outils s’arrêtent à dix secondes, MagicLight permet de créer de véritables courts-métrages, voire des documentaires. Pour obtenir ce résultat, la plateforme s’appuie sur plusieurs intelligences artificielles dédiées à la vidéo : MagicLight, son moteur interne peu gourmand en crédits, mais aussi Hailuo, Seedance et Kling.

MagicLight commence par générer une série d’images clés correspondant aux scènes du film, puis les anime en s’appuyant sur ces différents moteurs vidéo.

Le service est accessible sur https://magiclight.ai/ . La version gratuite offre 300 crédits et permet de produire des vidéos d’une minute maximum. C’est suffisant pour découvrir le fonctionnement de l’outil.

Le mode le plus intéressant s’appelle Story to Video. Il transforme une histoire complète en film animé. Vous pouvez écrire votre propre scénario ou utiliser la fonction Smart Script pour générer un mini-film à partir d’une courte description. L’utilitaire vous donne la possibilité de choisir le style visuel (cinématique, 3D, Pixar, suspense, etc.), la langue, et surtout la durée du film qui peut atteindre 50 minutes dans la version payante.

Lorsque vous validez votre scénario, MagicLight crée automatiquement un plan de tournage. Il génère aussi les personnages et les visuels de chaque scène. Vous pouvez ensuite animer les images à l’aide de l’IA vidéo de votre choix.

Une IA adaptée aux films narratifs

Il est utile de mentionner que les personnages restent cohérents tout au long de la vidéo. L’IA peut aussi se tromper, notamment sur les détails visuels, et dans certains cas, il devient nécessaire de régénérer certaines scènes, ce qui consomme des crédits.

MagicLight semble donc mieux adapté à la création de films narratifs qu’à la production de documentaires réalistes, même s’il reste impressionnant dans sa cohérence d’ensemble.

MagicLight n’est pas parfait, car le coût peut vite grimper selon la durée et le nombre de séquences régénérées. Mais cela n’empêche qu’il est très utile et peut faire gagner énormément de temps aux créateurs de contenu, notamment pour les vidéos YouTube.