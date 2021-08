D’après Valve, Steam Deck ne serait pas aussi bien sans l’échec des Steam Machines

Les développeurs de Valve ont surtout insisté sur le fait que le Steam Deck n’aurait probablement pas vu le jour s’il n’y avait pas eu certains des flops les plus notables de Valve, comme la Steam Machine.

Steam Deck – Crédit : Valve

Annoncées en septembre 2013 et finalement commercialisées en novembre 2015, il s’agissait de petits PC préconstruits qui fonctionnaient sous SteamOS de Valve et étaient livrés avec le Steam Controller. La Steam Machine était la première tentative de Valve de créer une machine plus petite capable d’exécuter les jeux Steam. Elle permettait aux utilisateurs de jouer à des jeux sur un téléviseur, sans avoir à déplacer d’encombrants ordinateurs. Le problème, c’est que la console n’a pas suscité l’intérêt des consommateurs et a discrètement été abandonnée peu de temps après.

« La Steam Machine était une très bonne idée », soutient Greg Coomer, développeur chez Valve. « Le système d’exploitation n’était pas tout à fait au point. Le nombre de jeux auxquels on pouvait jouer sur le système n’était pas énorme ». Malgré ces lacunes évidentes, Coomer a ajouté « Je ne pense pas que nous aurions autant progressé sur Steam Deck si nous n’avions pas eu cette expérience ».

Le Steam Deck a été inspiré par le Steam Controller et le Steam Link

Pour Valve, ses précédents échecs vont donc l’aider à faire du Steam Deck un véritable succès, puisque la console compte bien gommer tous les défauts de la Steam Machine. Valve peut aussi compter sur son expérience avec le Steam Link et sa manette Steam Controller, puisque son Steam Deck est finalement une fusion des deux appareils.

« Steam Link s’est avéré très utile pour définir ce que signifie la diffusion de jeux en continu à partir d’un PC. Le Steam Controller a été très utile, il nous a beaucoup appris sur ce qui est nécessaire et utile pour un client. Donc tous ces produits antérieurs ont vraiment l’impression d’avoir inspiré celui-ci », a déclaré Greg Coomer.

L’équipe de Valve a dévoilé que les premiers prototypes du Deck n’étaient qu’un Steam Controller avec un Steam Link à l’intérieur. Dès 2010, les développeurs de l’entreprise avaient pressenti qu’un tel appareil pourrait devenir un véritable succès commercial, mais la technologie de cette époque ne permettait tout simplement pas d’exécuter localement de véritables jeux PC sur une console portable.

En ce qui concerne les futures versions du Steam Deck, les développeurs de Valve affirment que la console ne sera pas obsolète avant de nombreuses années, mais la société prévoit de travailler elle-même sur de nouvelles itérations et espère que d’autres fabricants s’y intéresseront également. En attendant, vous pouvez aller découvrir comment Valve compte l’autonomie de sa console.

Source : IGN