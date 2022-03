DC Comics écrase Marvel, la preuve en 5 points

Voici notre avis purement subjectif – Crédit : Warner Bros.

En termes de succès commercial, Marvel Studios écrase la Warner. Il faut dire que Disney a un calendrier précis à suivre entre les productions cinématographiques et les séries sur Disney+. Mais depuis plusieurs années, des critiques se dessinent à l’encontre du Marvel Cinematic Universe. On lui reproche d’étouffer les talents, d’être trop formaté et dirigiste. Le DCEU a une philosophie différente même si souvent, l’univers semble ne pas avoir de direction précise. Mais au fur et à mesure des œuvres, force est de constater que l’univers DC Comics supplante celui de Marvel.

Voici pourquoi en 5 points qui n’engagent que votre rédacteur, chacun étant libre d’avoir son avis sur la question !

1/ DC Comics s’entoure de bien plus d’auteurs

James Gunn dirige Idris Elba dans The Suicide Squad – Crédit : JESSICA MIGLIO/WARNER BROS/EVERETT COLLECTION

Marvel Studios a la fâcheuse tendance à s’entourer de faiseurs plutôt que de véritables auteurs. Peut-on véritablement citer des thèmes récurrents ou un style unique dans les productions des frères Russo ou, pour aller chez Sony Pictures, les Spider-Man de Jon Watts ? Visuellement, les deux Venom n’apparaissent pas comme des réussites. Et les retours froids de Morbius n’arrangent rien. Parfois, le Marvel Cinematic Universe pioche chez des auteurs comme Chloé Zhao pour Les Éternels. Malheureusement, le long-métrage ne brille pas par sa qualité malgré un talent à la barre. On craint d’autant plus que Sam Raimi, papa de la trilogie originale absolument géniale de Spider-Man, bride Doctor Strange 2 sous les ordres de Disney. Réponse bientôt.

Chez DC Comics aussi, on trouve des films un peu fades. Mais la Warner prend un peu plus de risques en termes d’auteurs. Quoi qu’on pense de Zack Snyder et son style, qu’on peut aisément critiquer, la major lui offrira un beau départ avec son Justice League long de plusieurs heures. The Suicide Squad s’illustre comme une magnifique réussite après le raté de Suicide Squad en 2016. Rempiler peu de temps après, il fallait oser ! Sans oublier la série Peacemaker très trash. Matt Reeves s’occupe également de The Batman considéré comme un film d’auteur, gros succès commercial et critique à la clé.

2/ DC Comics a les mains plus libres en renonçant à un calendrier précis

Marvel suit un calendrier précis – Crédit : Marvel Studios

La Warner semble s’éparpiller contrairement à Disney. Au contraire, Marvel Studios a un calendrier précis divisé en plusieurs phases avec des projets annoncés sur plusieurs années. Kevin Feige, dirigeant de l’entreprise, reste un amateur de comics souhaitant les rendre accessibles à travers ses productions. DC Comics ne partage pas cette philosophie. En s’affranchissant d’un calendrier, l’éditeur a les mains plus libres pour déployer ses projets et en revoir certains. Quand le Batman de Ben Affleck est annulé, la Warner peut se permettre de lancer la production de l’itération de Matt Reeves avec Robert Pattinson.

Sans pression, sans délais à tenir, le DCEU arrive paradoxalement à mieux s’en sortir que Disney depuis peu. Les tournages ne sont pas scrutés pour repérer tel personnage présent. Le rythme est plus digeste (voir le point 4) pour les fans avec des productions espacées. Les fans peuvent respirer avant la venue d’un nouveau venu.

3/ Les productions DC Comics ne sont pas forcément connectées

Joker est un film oscarisé – Crédit : Warner Bros.

Les productions du Marvel Cinematic Universe sont connectées. Cette logique permet de créer une continuité même avec les films de Sony Pictures. Mais si la formule se veut maîtrisée, elle force Marvel Studios à ne jamais sortir des clous, ne pas trop prendre de risques. DC Comics semble bien différent et n’hésite pas à produire des films destinés aux adultes comme Joker. Succès plein pour le long-métrage puisque Joaquin Phoenix décroche l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de la Némésis de Batman. Pour The Batman, beaucoup saluent son approche sombre du détective. The Suicide Squad opte pour un ton irrévérencieux, des blagues de mauvais goût et un mauvais esprit.

Cela n’empêche pas le DCEU de raccrocher les wagons de temps en temps avec des caméos comme celui de la Justice League dans Peacemaker. Ou la référence à Superman dans The Suicide Squad voir l’apparition du Joker de Jared Leto dans Zack Snyder’s Justice League. Juste histoire de conserver une cohérence et jouer du multivers d’une façon différente. Si le Marvel Cinematic Universe utilise cet élément pour connecter les productions, la Warner s’en sert pour justifier des tons très différents. Le Batman de Robert Pattinson, très terre-à-terre, ne croisera jamais un extraterrestre comme Superman. Le Chevalier noir de Ben Affleck le peut !

4/ DC Comics a un rythme plus digeste que Marvel

Le MCU c’est une multitude de productions, parfois trop – Crédit : Marvel Studios

Ok, Marvel inonde ses fans de films et séries mais c’est parfois jusqu’à l’indigestion. Depuis le début de la phase 4 du MCU en janvier 2021, les spectateurs ont découvert WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver, Loki, What If…?, Hawkeye, Black Widow, Shang-Chi, Les Eternels et Spider-Man : No Way Home. Pour 2022, on attend She-Hulk, Ms. Marvel, Secret Invasion, Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther 2. 15 programmes. Un rythme industriel parfois éreintant.

En comparaison, depuis 2021, le rythme se veut plus calme et moins chronophage chez DC Comics. Après Justice League de Zack Snyder, les fans ont profité de Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, The Batman et la série Peacemaker. Pour 2022, attendez-vous à voir débarquer The Flash et Aquaman 2. 7 productions soit deux fois moins que chez Marvel.

Le DCEU demande un investissement moindre en termes de temps et permet d’espacer les productions pour respirer un peu, retrouver l’univers avec un plus grand plaisir. On est loin de la gloutonnerie de productions similaires chez la concurrence…

5/ DC Comics brasse un public plus large que Marvel

DC Comics ne rigole pas avec le gore – Crédit : Warner Bros.

Les comics s’adressent aux plus jeunes mais certaines histoires se destinent clairement à un lectorat mature. Sous l’égide de Disney, Marvel Studios ne peut pas se permettre d’aller au-delà de l’approche familiale. Comme preuve, Falcon et le Soldat de l’hiver supprime du sang de plusieurs scènes après la mise en ligne de la série provoquant la colère des fans. Avec le géant du divertissement, pas de vagues. Tout doit être sage pour ramener un maximum de personnes au cinéma. Pas question d’interdictions ou les recettes au box-office seront décevantes.

DC Comics se permet d’alterner les approches. Shazam! peut être vu par les plus jeunes tout comme Krypto et les Super-Animaux pour les enfants. The Batman débute à partir de l’adolescence comme Joker. The Suicide Squad peut choquer certains spectateurs avec son gore à outrance (sans oublier un plan sur des parties génitales masculines !).

Avec son orientation plus ouverte en termes de spectateurs, le DCEU se montre plus varié que le Marvel Cinematic Universe, moins sage et lisse. C’est autre chose que chez Disney !