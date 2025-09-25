Découvrez ce nouvel assistant routier intelligent qui vous alerte des radars et zones à risque

Nous avons tous des inquiétudes face aux radars et zones à risque. Pour rester serein au volant, TomTom propose Tom, son assistant intelligent de sécurité routière.

© Envato

TomTom a lancé un nouvel appareil appelé Tom. C’est un assistant routier qui avertit les conducteurs des dangers sur la route. Il a été présenté le jeudi 25 septembre, en même temps que la nouvelle application de navigation de la marque néerlandaise.

Comment fonctionne Tom ?

Il suffit de poser Tom sur le tableau de bord. L’appareil informe en temps réel des zones à risque et des radars. Cependant, en France, la loi interdit l’usage de ce type de dispositif pour signaler les radars. Les contrevenants risquent une amende de 1 500 euros, un retrait de 6 points et parfois plus.

Tom se distingue par son design sans écran. L’objectif est de limiter les distractions et de garder toute l’attention du conducteur sur la route. L’appareil démarre automatiquement avec la voiture. Il n’est pas nécessaire de programmer un trajet ni de lancer l’application sur son smartphone. Les informations passent par Bluetooth grâce à l’application TomTom, qui tourne en arrière-plan.

Si l’on veut un guidage détaillé, il est possible d’ouvrir l’application. Celle-ci donne des indications précises sur les routes, les limitations de vitesse et les radars. Elle est mise à jour en permanence et couvre l’Europe et l’Amérique du Nord. En France, la loi reste la même : les alertes radars sont limitées.

Une technologie basée sur la communauté

TomTom met en avant l’efficacité de son système. L’entreprise utilise les données collectées auprès de plus de 600 millions d’appareils connectés. Grâce à cette base, les informations sont fiables et mises à jour en temps réel. Cela permet aux conducteurs de mieux anticiper et de rouler plus sereinement.

Le nouvel assistant Tom est vendu 80 euros. Ce prix correspond à un paiement unique. Contrairement à d’autres services comme Coyote, il ne demande pas d’abonnement mensuel.

Source : Presse Citron