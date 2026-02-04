Dernier appel pour les comptes Fitbit : Google accorde un délai supplémentaire

Bonne nouvelle pour les procrastinateurs : Google accorde un délai supplémentaire aux utilisateurs de Fitbit qui n’ont pas encore transféré leurs comptes.

Migration Fitbit vers Google : vous avez désormais jusqu’au 19 mai

Depuis le rachat de Fitbit, Google encourage progressivement les utilisateurs à abandonner leurs anciens comptes dédiés au profit de comptes Google. La migration, qui devait initialement être finalisée début février, bénéficie désormais d’un répit jusqu’au 19 mai.

Ceux qui n’effectueront pas la migration avant la nouvelle date limite s’exposent en revanche à une coupure nette. Google indique que les comptes Fitbit non transférés ne pourront plus être utilisés après l’échéance. Les données associées risquent alors d’être supprimées avec les comptes. Pour éviter toute mauvaise surprise, il est donc fortement conseillé d’effectuer la transition à temps.

L’entreprise laisse toutefois une porte de sortie. Les utilisateurs auront encore la possibilité de télécharger ou de supprimer leurs données personnelles pendant une période supplémentaire, courant jusqu’à la mi-juillet. Cela permet au moins de récupérer son historique d’activité avant la fermeture définitive.

Google met en avant plusieurs avantages à ce changement

En plus d’une connexion simplifiée, la migration vers un compte Google est présentée comme un moyen de mieux sécuriser les informations et d’assurer la continuité des services liés aux appareils Fitbit. Pour beaucoup, cela signifie ne pas perdre des années de suivi sportif, de données de sommeil ou de statistiques de santé.

La procédure de migration s’effectue en ligne via les paramètres du compte Fitbit, où un guide accompagne les utilisateurs étape par étape. Quelques minutes suffisent généralement pour finaliser le transfert.

Ce report ne signifie pas pour autant que Fitbit disparaît. Même si la marque s’est faite plus discrète ces derniers temps, Google affirme que des développements sont toujours en cours et que de nouveaux produits et fonctionnalités pourraient voir le jour prochainement.

En attendant, mieux vaut ne pas trop tarder : ce sursis pourrait bien être le dernier.