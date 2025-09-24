OpenAI prépare la concurrence d’Amazon, Google et Meta

OpenAI semble vouloir entrer dans le monde des objets connectés. Depuis plusieurs mois, des bruits de couloir évoquent un projet gardé secret. Pour avancer, l’entreprise derrière ChatGPT s’appuie non seulement sur ses partenaires habituels, mais aussi sur l’expérience d’anciens cadres d’Apple.

Des rumeurs aux projets, OpenAI passe à l’offensive dans le hardware

En mai dernier, OpenAI a annoncé avoir racheté io, une société fondée par Jony Ive, ancien designer vedette d’Apple. Une vidéo montrait Ive en pleine discussion avec Sam Altman, le patron d’OpenAI, au sujet de leur collaboration. La vidéo restait vague, mais laissait entendre qu’un nouvel appareil connecté était en préparation.

De nouvelles informations commencent à émerger. D’après le média The Information, OpenAI aurait déjà signé un accord avec Luxshare et discuterait avec Goertek pour l’approvisionnement de composants. Ces deux entreprises sont connues pour travailler avec Apple. Des sources proches du dossier expliquent que le premier projet serait un haut-parleur intelligent, mais sans écran, qui intégrerait directement ChatGPT. En d’autres termes, une sorte d’enceinte connectée pensée pour converser.

Mais ce ne serait qu’un début

OpenAI réfléchirait aussi à d’autres produits : des lunettes intelligentes, qui viendraient concurrencer celles proposées par Meta, un dictaphone numérique et un badge connecté. Ce dernier rappelle fortement l’AI Pin de Humane, un produit qui n’a pas rencontré son public. Pour la production, OpenAI semble vouloir s’appuyer sur le réseau de fournisseurs d’Apple, sans doute grâce aux liens de Jony Ive.

Côté recrutement, l’entreprise cible également les talents sortant d’Apple. Tang Tan, ancien responsable du design matériel chez Apple et désormais directeur chez OpenAI, a même expliqué que les employés qui rejoignent OpenAI trouveront un environnement plus souple, avec moins de lourdeurs administratives et davantage de travail en équipe.

Pour le moment, les détails concrets manquent encore. Ce qui semble certain, c’est que le premier appareil pourrait être petit, sans écran, et tenir dans une poche. Le lancement serait prévu entre fin 2026 et début 2027.

Cependant, même avec de bonnes idées, OpenAI devra faire face à une concurrence déjà bien installée. Amazon, Google et encore Meta occupent déjà une place importante sur le marché des enceintes connectées et des lunettes intelligentes. OpenAI devra donc proposer quelque chose de vraiment différent pour séduire le grand public.

Source : Futura Sciences