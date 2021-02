Des panneaux solaires dans l’espace peuvent envoyer de l’électricité partout dans la monde

Ainsi, il serait par exemple possible d’alimenter n’importe quel endroit du Globe qui serait touché par une catastrophe naturelle, ou qui deviendrait dépendant en électricité.

PRAM Space Solar – Crédit : USNRL / YouTube

Ce panneau solaire est officiellement appelé module d’antenne radiofréquence photovoltaïque (PRAM). Il est conçu pour capter la puissante lumière bleue de l’espace qui ne traverse pas l’atmosphère. Il mesure approximativement la taille d’une boîte à pizza, et a été lancé en mai 2020, monté sur le drone X-37B top secret du Pentagone. Ce projet n’est pas nouveau, puisque nous rapportions déjà en 2019 que l’US Air Force voulait alimenter la Terre en énergie depuis l’espace.

Pour l’instant, l’armée américaine n’a envoyé qu’un seul panneau solaire dans l’espace. Celui-ci peut tourner autour de la Terre en 90 minutes. Cependant, si le test est concluant, les États-Unis pourraient bien envoyer davantage de panneaux solaires de tailles différentes. On sait également que la Chine travaille sur sa propre ferme solaire dans l’espace.

Comment fonctionne le panneau solaire de l’espace ?

D’après CNN, un des côtés du petit satellite capte l’énergie solaire à l’aide d’un panneau photovoltaïque, puis l’électronique au centre convertit cette lumière en signaux de radiofréquence. Pendant ce temps, l’autre côté est équipé d’une antenne qui renvoie l’énergie vers notre planète.

Pour l’instant, le petit panneau solaire a été capable de produire 10 watts d’énergie, soit assez pour alimenter un iPad sur Terre. Les avantages de l’installation de panneaux solaires dans l’espace sont la lumière solaire permanente et puissante, la possibilité de capter les ondes bleues habituellement filtrées par l’atmosphère terrestre, ainsi que la possibilité de diriger l’énergie là où elle est le plus nécessaire à un moment donné. Ainsi, si une catastrophe naturelle isole électriquement une ville ou une population, il sera possible de leur fournir de l’électricité depuis l’espace.

En ce qui concerne l’énergie solaire sur notre planète, on sait que les tuiles solaires de Tesla arriveraient cette année en Europe et au Canada. Ainsi, si vous construisez actuellement votre maison et que vous souhaitez profiter de la 3e génération du toit solaire, moins cher et plus performant, cela sera bientôt possible.

Source : CNN