Des youtubeurs combinent une PS5 et un PC pour un système gaming 2-en-1

Vous hésitez toujours entre jouer à la PS5 ou sur PC ? Ce mod est fait pour vous. Des youtubeurs spécialisés dans ce type de projet ont eu la folle idée de combiner une PS5 et un PC haut de gamme pour créer un système gaming 2-en-1.

Les moddeurs de la chaîne YouTube « Modding Cafe » ont peut-être trouvé la solution ultime à la guerre PC vs console qui dure depuis plusieurs années. Avec leur solution, vous n’avez ni un PC ni une PS5, mais les deux à la fois. Ils ont effectivement assemblé un PC haut de gamme et une PlayStation 5 dans le même boîtier afin de créer en quelque sorte un système gaming 2-en-1.

Le système gaming 2-en-1 avec un PC et une PS5 – Crédit : Modding Cafe / YouTube

Vous vous souvenez peut-être de cette chaîne YouTube. Les moddeurs se sont déjà fait connaître en installant un watercooling dans la PlayStation 5 de Sony. Ils se sont d’ailleurs aussi servis du watercooling pour assembler la PS5 avec le PC dans le même boîtier. Le résultat est complètement impressionnant. Le boîtier est plus grand qu’un ordinateur de bureau traditionnel, mais on ne se rend pas pour autant compte qu’il y a deux systèmes à l’intérieur.

Une RTX 3080 et une PS5 dans le même boîtier

Au niveau du PC, les youtubeurs ont choisi une configuration haut de gamme. Ils ont utilisé une carte mère Asus ROG Strix Z590-I, un processeur Intel Core i9-11900K, 32 Go de RAM et une carte graphique Asus ROG Strix RTX 3080. Il s’agit donc d’un PC gaming ultra puissant qui n’a aucun mal à faire tourner les jeux récents en excellente qualité. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester la GeForce RTX 3080 Founders Edition de NVIDIA et ses performances sont particulièrement impressionnantes.

Après avoir installé les composants du PC, les youtubeurs ont procédé à l’installation de la PS5 à l’intérieur du boîtier. Bien entendu, l’un des aspects les plus importants de ce système gaming 2-en-1 est le refroidissement. En plus du watercooling, les moddeurs se sont servis de plusieurs ventilateurs, de blocs de refroidissement et de radiateurs pour empêcher toute surchauffe dans le boîtier.

Enfin, les youtubeurs ont fait la démonstration de leur système gaming 2-en-1. Relié à un moniteur, il suffit de changer la source vidéo pour utiliser le PC ou la PS5. Cela est pratique pour profiter des exclusivités PlayStation tout en bénéficiant de la puissance du PC sur d’autres jeux. Bien entendu, il suffit de brancher les deux systèmes sur un seul moniteur pour arriver au même résultat, mais vous perdez les effets lumineux et le design imposant et futuriste du système créé par Modding Cafe. Vous pouvez retrouver toutes les étapes de la configuration de ce système console + PC dans la vidéo ci-dessous.

Source : Digital Trends