PS5 : ils modifient la console next-gen pour la refroidir à l’eau

Une PS5 watercooling edition ? C’est ce que deux moddeurs passionnés ont créé. En plus d’être refroidie à l’eau, cette PlayStation 5 modifiée a un nouveau look encore plus futuriste et compact.

Le look de la PS5 ne fait pas l’unanimité de tous les joueurs. Certains n’apprécient pas son coloris bi-ton en blanc et noir et d’autres la trouvent trop encombrante pour leur salon. Ce n’est donc pas la première fois que des PlayStation 5 modifiées apparaissent sur la toile comme le concept de l’édition 30th Anniversary sur le thème de la PS2.

La PS5 Watercooling edition – Crédit : Modding Cafe / YouTube

Pour ceux qui ne veulent pas modifier eux-mêmes leur console next-gen, des fabricants de plaques interchangeables proposent divers motifs et couleurs pour personnaliser la PS5. Néanmoins, ces modifications ne touchent que l’esthétique. Les moddeurs de la chaîne YouTube « Modding Cafe » sont allés encore plus loin en changeant l’aspect extérieur de la console, mais surtout en installant un système de watercooling, ou refroidissement à l’eau.

Une PlayStation 5 complètement relookée avec le watercooling, des LEDs et des ailerons

Dans le monde du gaming sur PC, le watercooling est bien connu. Au lieu de refroidir les composants de l’ordinateur avec de gros ventilateurs imposants qui ramassent facilement la poussière, des systèmes de refroidissement à l’eau sont installés. Dans le cas de la PlayStation 5, le ventilateur de refroidissement est en partie responsable de sa taille imposante. En effet, Sony a choisi d’utiliser un ventilateur à double prise d’air avec une épaisseur de 45 mm.

Pour leur projet de la « PS5 Watercooling », les youtubeurs se sont évidemment débarrassés du système de refroidissement encombrant pour installer le watercooling. Ils ont également remplacé le métal liquide qui conduit la chaleur du processeur vers le dissipateur thermique. Vous pouvez retrouver le processus complet sur leur chaîne. Quatre vidéos détaillent toutes les étapes. La vidéo ci-dessous est un résumé de leur modification de la PS5. D’ailleurs, les youtubeurs n’ont pas réussi au premier essai. Ils ont dû effectuer plusieurs tests, notamment au niveau thermique, pour s’assurer que le refroidissement à l’eau de la PS5 était efficace.

En plus du nouveau refroidissement, les moddeurs en ont profité pour changer l’esthétique de la PS5 que nous avons eu l’occasion de tester. Leur version est complètement blanche avec deux ailerons et des plaques transparentes pour un look futuriste. Ils n’ont pas non plus oublié d’ajouter les logos des boutons PlayStation dans le châssis de la machine. Celle-ci est même équipée d’un éclairage à base de LEDs multicolores pour un effet encore plus gaming.

Source : Frandroid