Désastre pour Spotify : Apple retire le contrôle du volume depuis l’iPhone, les utilisateurs sont en colère

Les propriétaires d’iPhone qui écoutent leur musique sur Spotify vont sûrement voir très rouge : dès le 3 septembre, il ne sera plus possible de contrôler le volume de vos appareils connectés via Spotify Connect avec les boutons de votre téléphone. Une décision d’Apple qui risque de faire jaser.

À partir du 3 septembre, un changement frustrant va toucher les utilisateurs d’iPhone qui utilisent Spotify Connect. Apple a décidé de retirer la possibilité de contrôler le volume des appareils connectés via Spotify en utilisant les boutons physiques de l’iPhone. Un coup dur pour les adeptes de Spotify qui l’utilisait depuis des années, à l’heure où Spotify a récemment annoncé la hausse du prix de ses abonnements.

Vous ne pourrez plus baisser ou augmenter le volume sur Spotify avec votre iPhone

Concrètement donc, vous ne pourrez plus gérer le volume de vos appareils externes via Spotify si depuis les boutons de votre iPhone. Résultat : quand vous essayez de baisser le son de votre téléviseur ou de votre enceinte connectée en utilisant ces boutons, rien ne se passera.

Mais alors, pourquoi un tel coup de théâtre ? Spotify accuse directement Apple, suggérant que ce mouvement est une manœuvre pour isoler ses concurrents tout en favorisant ses propres services, comme Apple Music, qui, lui, bénéficie de cette technologie exclusive.

Voici deux solutions alternatives

Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas se laisser abattre par cette nouvelle contrainte, il y a des solutions de contournement. Vous pouvez toujours ajuster le volume à partir de l’application Spotify en utilisant un curseur dédié qui apparaît lorsque vous appuyez sur les boutons de volume de votre iPhone.

Autre option : utilisez le menu Connect dans l’app Spotify. Si Spotify tourne en arrière-plan, appuyer sur le bouton de volume fera apparaître une notification vous permettant d’accéder à un curseur de volume. C’est bien moins pratique, mais faisable.

Ainsi, Apple verrouille ses fonctionnalités pour ses propres produits tout en compliquant la vie des concurrents. De son côté, Spotify aurait pu choisir de s’adapter et d’intégrer les API d’Apple pour une meilleure compatibilité, mais ne l’a pas encore fait. Résultat : les utilisateurs se retrouvent pris en sandwich entre deux mastodontes qui se battent pour le contrôle.

Le problème, c’est que ce genre de querelle technologique ne fait que compliquer la vie de ceux qui cherchent simplement à profiter de leur musique sans tracas. On ne peut qu’espérer que les deux entreprises trouveront un terrain d’entente plus rapidement, afin que les utilisateurs puissent retrouver une expérience plus fluide et moins chaotique.