Désormais, vous pouvez créer votre musique sur-mesure avec Gemini

Créez des chansons personnalisées avec Gemini et l’IA Lyria 3

L’univers de l’expression créative s’ouvre à une nouvelle dimension avec Gemini. Après avoir permis aux utilisateurs de transformer des images et des vidéos en créations originales, l’application franchit un pas supplémentaire : la génération de musique personnalisée.

Grâce à Lyria 3, le dernier modèle de musique générative développé par Google DeepMind, il est désormais possible de créer rapidement des morceaux uniques directement depuis Gemini sur le web, et bientôt sur mobile.

Le fonctionnement est simple. Vous pouvez soit décrire une idée en texte, par exemple “un slow jam R&B comique sur une chaussette qui trouve sa moitié”, soit importer une photo ou une vidéo. Gemini transforme ces éléments en une piste musicale originale, avec paroles ou instrumentale, adaptée à l’ambiance souhaitée.

Lyria 3 propose trois améliorations majeures par rapport à la version précédente, à savoir la génération automatique de paroles, un contrôle créatif plus fin sur le style, la voix et le tempo, et des compositions plus réalistes et complexes.

Comment utiliser Gemini pour créer de la musique ?

Du texte à la musique : décrivez un sentiment, un souvenir ou une situation, et Lyria 3 génère un morceau qui reflète votre demande. Par exemple, vous pouvez créer un afrobeat nostalgique sur les bons moments passés en famille.

Des images ou vidéos à la musique : importez vos fichiers et laissez Gemini composer un morceau qui correspond à l’atmosphère capturée. Imaginez un clip musical basé sur des photos de votre chien lors d’une randonnée.

Chaque piste dure environ 30 secondes et est accompagnée d’une pochette générée automatiquement par Nano Banana, ce qui facilite le partage via lien ou téléchargement. L’objectif n’est pas de produire un chef-d’œuvre musical, mais de fournir un outil ludique et créatif pour s’exprimer.

Les créateurs YouTube peuvent également explorer Lyria 3 via Dream Track pour enrichir leurs Shorts avec des bandes-son plus personnalisées et de meilleure qualité. Tous les morceaux générés incluent un SynthID, un filigrane permettant d’identifier le contenu IA, et Gemini propose des outils pour vérifier si un fichier a été produit par l’intelligence artificielle.

Google s’engage pour un développement responsable de l’IA générative

Lyria 3 est conçue pour créer des œuvres originales, sans copier les artistes existants. Des filtres et des vérifications sont mis en place pour respecter les droits d’auteur et les bonnes pratiques. Les utilisateurs peuvent signaler tout contenu problématique et doivent respecter les conditions d’utilisation et les politiques d’usage interdit de l’IA.

Lyria 3 est disponible en version bêta sur la version web de Gemini pour tous les utilisateurs de plus de 18 ans et sera prochainement accessible sur mobile. Les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra bénéficient de limites de création plus élevées.

Source : Google