ChatGPT, Gemini : générez des images parfaites grâce à ce prompt infaillible

Vous peinez à générer des images satisfaisantes sur ChatGPT, Gemini ou encore Copilot ? Essayez sans plus tarder cette technique de prompt engineering très efficace qui vous permettra d’obtenir de meilleurs résultats.

L’ingénierie de prompt est le nerf de la guerre pour exploiter efficacement les IA génératives comme ChatGPT et consorts. Ces dernières sont tributaires des instructions que vous leur donnez. Tout vient de vous, l’agent conversationnel n’ayant pas de raison d’être sans vos requêtes. Certains utilisateurs ont toutefois du mal à maîtriser l’art de bien écrire un prompt, notamment lorsqu’il s’agit de générer des images précises.

Et pour cause, la composition d’une image est par nature complexe. Position et taille des éléments, sujet principal, perspective, éclairage, couleurs, détails, arrière-plan, style graphique… Difficile de coucher tout ça à l’écrit de manière structurée pour faire votre commande et obtenir in fine un visuel qualitatif. C’est là que notre fameuse astuce intervient. Celle-ci consiste tout simplement à demander à l’IA de vous écrire le prompt idoine.

Comment créer des images de qualité sur ChatGPT, Copilot ou Gemini ?

Ouvrez votre chatbot.

Ecrivez un maximum de détails sur l’image que vous souhaitez créer sans tenter de structurer votre prompt.

sur l’image que vous souhaitez créer sans tenter de structurer votre prompt. Insistez sur la composition, la disposition des objets et des sujets, les couleurs, le style mais aussi sur l’utilisation que vous comptez en faire (illustration d’un article, visuel d’une présentation, logo, etc). Voici un exemple :

Style cartoon au crayon à papier, couleurs vives, format paysage, des ours participent à un banquet rempli de victuailles dans un château, le roi ours est assis sur un trône, tous les ours mangent avec délice et regardent en riant un humain faire un spectacle de clown, l’image est destinée à illustrer un conte loufoque.

Précédez vos instructions de la mention “écris moi le prompt parfait pour générer l’image suivante”. Vous obtiendrez alors une requête bien mieux formulée qui vous permettra de sublimer le rendu final.

Collez le prompt obtenu et lancez la génération d’image.

et lancez la génération d’image. Vous n’avez plus qu’à admirer le résultat :

Pour rappel, vous pouvez créer gratuitement des images sur ChatGPT mais aussi sur le chatbot Copilot de Microsoft ou encore sur Gemini, l’IA générative de Google.