Google dévoile Gemini 3 Pro, son modèle d’IA le plus avancé à ce jour

Google veut reprendre l’avantage dans la course à l’intelligence artificielle avec Gemini 3 Pro. Ce modèle nativement multimodal est plus performant que jamais.

Gemini 3, l’IA qui veut replacer Google au sommet

Google franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation en intelligence artificielle avec le lancement de Gemini 3. Il s’agit d’une génération de modèles entièrement repensée pour hisser le géant du web au sommet de la compétition mondiale. Au cœur de celle-ci, on trouve Gemini 3 Pro, l’IA la plus avancée jamais développée par Google. Ce modèle analyse les informations de manière beaucoup plus précise. Il est donc capable de comprendre et de traiter des contenus complexes.

Il convient de souligner que c’est la première fois que cette technologie de pointe est accessible à tous dès son lancement, témoignant de la volonté de Google de rendre l’intelligence artificielle haut de gamme à portée du grand public.

Gemini 3 Pro, l’IA capable de comprendre le monde dans toute sa diversité

Gemini 3 Pro repose sur une approche véritablement multimodale. Là où les générations précédentes traitaient séparément texte, image et audio, ce modèle analyse ces différents formats en parallèle et les relie entre eux. Ainsi, il devient beaucoup plus simple de transformer des photos en supports pédagogiques, d’extraire des idées clés d’un cours en vidéo pour créer des fiches de révision, ou encore de générer des contenus visuels à partir de simples instructions textuelles.

Cette nouvelle architecture sert par ailleurs de socle aux futures interfaces génératives. C’est une fonctionnalité expérimentale capable de composer automatiquement des documents mis en page, proches d’un magazine ou d’une présentation illustrée. La recherche Google intégrant l’IA, disponible dans de nombreux pays, profitera également de ces avancées, offrant des réponses enrichies et visuellement structurées.

A lire > Gemini : comment activer Nano Banana Pro et générer de superbes images gratuitement ?

Un plan ambitieux pour surpasser les concurrents

Google insiste sur la précision et la fiabilité accrues de Gemini 3 Pro. L’entreprise affirme que le modèle évite les réponses trop flatteuses ou biaisées qui ont parfois touché d’autres IA du marché. L’objectif est de fournir des informations plus directes, plus utiles et basées sur des faits, même lorsque la demande de l’utilisateur semble ambiguë ou émotionnelle.

Sur le plan technique, Gemini 3 Pro s’impose en tête de plusieurs classements de performance, comme le LMArena, un benchmark très consulté dans le secteur. Google met également en avant un mode expérimental, Deep Think, destiné à renforcer les capacités de raisonnement avancé. Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée à un groupe restreint de testeurs.

Un pas vers le véritable assistant personnel

Le lancement de Gemini 3 s’accompagne d’une nouveauté majeure : Agent Gemini. Cet agent intelligent, encore en phase de test, vise à automatiser des tâches complexes et répétitives. Il peut notamment trier des e-mails, préparer un itinéraire complet pour un voyage ou encore rassembler des informations pour un projet. Une première ébauche de ce que pourrait être l’assistant numérique totalement autonome que Google imagine pour l’avenir.

Gemini 3 Pro est d’ores et déjà accessible via l’application Gemini et sur Google AI Studio, permettant au plus grand nombre d’expérimenter cette nouvelle génération d’IA sans délai.