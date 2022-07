Deux astéroïdes de la taille de gratte-ciels passeront à côté de la Terre ce week-end

Deux immenses astéroïdes se dirigent vers la Terre ce week-end selon la Nasa, l’un se rapprochant le plus vendredi 29 juillet et le second passant samedi 30 juillet. Rassurez-vous, ils passeront respectivement à 2 800 000 kilomètres et 6 960 000 km de nous.

Asteroïde © Unsplash

La Nasa indique que deux astéroïdes passeront près de la Terre ce week-end. Le premier, baptisé 2016 CZ31, passera vers 1 heure du matin dans la nuit de vendredi à samedi, à une vitesse de 55 618 km/h. Le deuxième, 2013 CU83, passera dans la nuit de samedi à dimanche à 1 h 37.

Deux astéroïdes de la taille d’un immeuble

Les astronomes estiment que le premier astéroïde mesure environ 122 mètres de diamètre à son point le plus large, ce qui le rend à peu près aussi épais qu’un immeuble de 40 étages de haut. L’astéroïde manquera notre planète en toute sécurité, passant à approximativement 2 800 000 kilomètres de la Terre, soit plus de sept fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. La Nasa précise qu’il repassera près de chez nous en janvier 2028.

Samedi, un deuxième astéroïde plus gros survolera également notre planète, mais à une plus grande distance de la Terre. Cet astéroïde, nommé 2013 CU83, mesure environ 183 mètres de diamètre à son point visible le plus large et passera à environ 6 960 000 km de nous, soit environ 18 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune.

Ces deux passages sont nettement plus éloignés que l’astéroïde 2022 NF, qui était passé à 90 000 km de la Terre le 7 juillet. Soit approximativement 23 % de la distance moyenne entre la Terre et la Lune.

La Nasa et les autres agences spatiales surveillent de près des milliers d’objets géocroiseurs comme ceux-ci. En tant que tel, les agences spatiales prennent la défense planétaire très au sérieux : en novembre 2021, la Nasa lançait un vaisseau spatial destiné à dévier les astéroïdes, appelé Double Asteroid Redirection Test (DART). Il percutera directement l’astéroïde Dimorphos, de 160 mètres de large, à l’automne 2022.

La collision ne détruira pas l’astéroïde, mais cela pourra modifier légèrement sa trajectoire orbitale. La mission aidera à tester la viabilité de la déviation des astéroïdes, au cas où un futur objet géocroiseur du même type représenterait un danger imminent pour notre planète.

Source : Nasa