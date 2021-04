Dexter : le tueur en série retrouvera sa vraie nature dans la saison 9

Dexter sera bientôt de retour dans une saison 9, et le tueur en série de Miami semble vouloir retrouver sa vraie « nature », tease une nouvelle vidéo publiée par Showtime.

Depuis l’annonce de la sortie d’une nouvelle saison de Dexter, les fans de la série sont partagés entre excitation et inquiétude. Mais ce premier teaser dévoilé par la chaîne Showtime pourrait les rassurer.

Dexter va retrouver sa vraie nature – Crédit : Showtime

La vidéo montre une hache plantée dans une souche d’arbre. On entend en arrière-plan la voix de Dexter, prononcer cette phrase : « Il n’y a vraiment rien de tel que de revenir à la nature… Ma nature ». Ces mots laissent sous-entendre que le héros reviendra à ce qu’il est vraiment : un tueur en série.

Ce commentaire laisse également penser que pendant les dix dernières années, Dexter n’a pas repris son activité de tueur. Mais il ne s’en prend qu’aux autres meurtriers, et ces derniers ne sont peut-être pas si nombreux dans sa forêt de l’Oregon. Il semblerait que Dexter soit néanmoins sur le point d’abandonner sa vie de reclus, puisque l’intrigue de la saison 9 se déroulera dans une petite ville de la banlieue de New York.

Une nouvelle vie pour Dexter

À la fin de la série, le tueur de Miami avait simulé sa mort afin d’échapper à la police qui avait enfin découvert sa vraie nature. S’il revient à la civilisation dans cette nouvelle saison, Dexter devra certainement se créer une nouvelle identité. Il rencontrera également de nouvelles personnes, puisque Michael C. Hall est le seul acteur original à l’affiche de cette saison 9. Il sera entouré notamment de Clancy Brown, qui incarnera le principal méchant et de Julia Jones (The Mandalorian), qui jouera la chef de la police locale.

La conclusion de la série originale avait beaucoup déçu les fans. Afin de leur offrir une fin digne de ses débuts, Showtime a fait appel au scénariste Clyde Phillips, qui avait quitté le show à la quatrième saison. Espérons qu’il parviendra à faire revenir Dexter Morgan à sa vraie nature. Le tournage de la saison 9 de Dexter devrait se terminer en juillet prochain. La diffusion est prévue pour l’automne 2021.

Source : SCREEN RANT