Die Hard ne faisait pas rire Clint Eastwood, l’acteur a refusé le rôle principal

Réalisé par le célèbre cinéaste américain John McTiernan (Predator) et basé sur le roman de 1979 Nothing Lasts Forever de Roderick Thorp, l’histoire du premier Die Hard tourne autour du détective de la police de New York, John McClane, qui se retrouve pris dans une attaque terroriste alors qu’il rendait visite à son ex-femme pour Noël.

Mais si vous ne le saviez pas, Clint Eastwood devait avoir un rôle dans les films Die Hard. Et pas n’importe lequel. Le scénariste des films vient de révéler pourquoi l’acteur de légende a refusé de jouer le rôle principal, celui de John McClane, il y a quelques années. Personne, jusqu’à aujourd’hui, ne savait pourquoi il avait décliné cette proposition.

Clint Eastwood était le premier choix pour incarner John McClane, mais il n’était pas partant

C’est dans une récente interview avec SlashFilm que le scénariste de Die Hard, Jeb Stuart, a révélé la raison pour laquelle Eastwood a refusé le rôle de McClane. Stuart a déclaré que même si l’acteur était son premier choix, il n’avait pas compris les aspects humoristiques du film. « Je ne comprends pas l’humour. » aurait-il sèchement répondu aux producteurs après la lecture du scénario.

Comme il l’indique dans son interview, ce refus aura été vécu comme un véritable choc pour le scénariste, qui voulait vraiment Eastwood pour le rôle. C’était « l’une des rares personnes » qui aurait pu donner vie aux dialogues accrocheurs du scénario, selon lui. Bien heureusement, Bruce Willis aura su prouver le contraire.

Pour le scénariste, Eastwood aurait été parfait pour lire les punchlines de McClane. « […] si vous l’écoutez, Eastwood est l’une des rares personnes qui aurait pu balancer un truc comme ‘Viens m’voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête !’ [vous savez, cette fameuse réplique, en VF]. Ce genre de choses » a-t-il dit, avec regret.

Ce qui est étonnant, c’est qu’Eastwood n’est pas le seul à avoir refusé le rôle. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Robert De Niro, Mel Gibson, Harrison Ford et Richard Gere, pour n’en citer que quelques-uns, ont, eux aussi, raccroché le téléphone. Mais bien que l’icône hollywoodienne n’aurait pas été le pire choix de casting pour McClane, on peut dire sans se tromper que le choix de Bruce Willis était loin, très loin d’être mauvais.

