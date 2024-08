Discord s’améliore sur Xbox, vos amis ne vont plus vous lâcher

Discord devient plus perfectionné sur les consoles Xbox. Les joueurs peuvent regarder les streams de leurs amis directement depuis leur Xbox Series ou One, peu importe leur support de jeu.

© Xbox

Discord, disponible nativement sur PS5 depuis peu, est une application plébiscitée par les amateurs de jeux vidéo pour communiquer lors de leur partie en ligne, mais aussi pour échanger au quotidien entre joueurs. Les Xbox Series et One prennent aussi en charge la plateforme.

Discord va prochainement accueillir de nouvelles fonctionnalités sur les consoles de Microsoft. De quoi entretenir un lien encore plus solide avec vos amis sur l’application, notamment en les regardant jouer en direct à partir de votre console Xbox.

Vous pouvez regarder le stream Discord de vos amis directement sur votre Xbox

Discord vous permet maintenant de regarder le stream en direct de vos amis directement sur votre console Xbox Series X|S ou Xbox One. Vous pouvez les regarder jouer en direct, qu’ils partagent leur écran à partir d’un PC, d’un téléphone portable ou d’une Xbox.

Ouvrez votre liste de vos conversations, sélectionnez le profil de votre ami et cliquez sur « regarder le stream » pour voir votre proche jouer en direct. Vous pouvez également voir si vos amis sont en cours de conversation dans un canal Discord depuis cet onglet. À partir d’ici, vous avez aussi la possibilité de lancer un appel.

© Discord

« Ces fonctionnalités sont actuellement déployées pour les utilisateurs, à commencer par les Xbox Insiders », précise Discord sur son site officiel. Elles arriveront prochainement pour tous les possesseurs de Xbox Series et One. Bien sûr, Discord et Microsoft avertiront la communauté à ce moment-là.

Espérons qu’il ne s’agisse que d’une question de semaines et non de mois, même si Microsoft a déjà déployé une mise à jour majeure sur Xbox en juin dernier. Rappelons que vous pouvez supprimer les publicités sur Discord pour bénéficier d’une expérience plus agréable.