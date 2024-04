Discord : marre des publicités ? Voici comment les enlever

Envahissantes et parfois intempestives, les publicités sur Discord peuvent vite devenir lassantes. Heureusement, il existe un moyen simple de les désactiver, même sans souscrire à l’abonnement Nitro.

Discord diffuse des publicités “gamifiées” pour générer des revenus.

Les “quêtes” proposent des récompenses en échange d’actions comme regarder un stream.

Ce système est controversé et certains utilisateurs le jugent intrusif.

Depuis quelques mois, Discord a intégré un nouveau système de publicité sous forme de quêtes. Ces encarts proposent des récompenses en échange de la réalisation de certaines actions, comme regarder un ami streamer un jeu pendant un certain temps. Si ce concept peut en séduire certains, il en agace d’autres.

Heureusement, il existe un moyen simple de se débarrasser de ces publicités, et ce, gratuitement, même sans souscrire à l’abonnement Nitro. Voici comment faire :

Ouvrez Discord et cliquez sur l’icône en forme de roue dentée en bas à gauche pour accéder aux Paramètres utilisateur. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Confidentialité & Sécurité. Descendez dans la page et désactivez l’option Récompenses en jeu (alias quêtes).

En quelques clics seulement, les quêtes disparaîtront de votre interface Discord. Vous retrouverez ainsi une expérience utilisateur plus fluide et agréable. Sachez que si vous utilisez Discord sur navigateurs, la plupart des bloqueurs de publicités les enlèveront (uBlock Origin, AdGuard, etc.)

Si vous changez d’avis et que vous souhaitez de nouveau afficher les quêtes, il vous suffit de réactiver l’option Récompenses en jeu dans les paramètres. Pour le moment, le nombre de quêtes disponibles est limité. Elles concernent principalement des jeux vidéo et des services en ligne. Enfin, Si vous êtes curieux de découvrir les quêtes disponibles, vous pouvez les retrouver à tout moment dans l’onglet Inventaire des cadeaux des paramètres utilisateur.

Discord est une plateforme gratuite qui compte aujourd’hui plus de 300 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Si l’entreprise a longtemps pu se contenter des revenus générés par son abonnement Nitro, elle a récemment décidé de diversifier ses sources de revenus.

Pour la plateforme, les publicités constituent un moyen efficace de générer des profits supplémentaires. Elles permettent à Discord de proposer ses services gratuitement à un large public tout en rémunérant les créateurs de contenu et en investissant dans le développement de la plateforme. Ce système semble fonctionner : d’après les chiffres de Discord, plus de 60 % des utilisateurs ont déjà effectué une quête. Mais si elles vous ennuient, vous savez désormais comment les enlever.