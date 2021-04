Disney+ 2021 : quels films et séries pour enfants regarder durant le confinement ?

Le confinement a été annoncé pour les prochaines semaines sur toute la France. Il va falloir occuper les plus petits. La rédaction vous propose donc une sélection des meilleurs films et séries disponibles sur Disney+ pour divertir les enfants !

Le gouvernement a tranché, les écoles seront fermées pour les prochaines semaines et les vacances de Pâques 2021 seront unifiées. Pendant cette période, les enfants resteront à la maison, comme il y a un an lors du premier confinement.

Alors pour les divertir avec des programmes de qualité, quoi de mieux que Disney+, service qui depuis peu a aussi une large sélection pour les plus grands avec Star ? Le service propose énormément de productions exclusives destinées aux plus jeunes, parfaites pour leurs premiers pas vers le Septième Art. Pour aborder ce nouveau confinement national plus sereinement, la rédaction vous propose donc la sélection parfaite pour les enfants.

Disney+ : quels sont les meilleurs films pour les enfants ?

À la Poursuite de Demain, pour les faire rêver

Brad Bird est un nom connu chez les plus âgés. L’homme a notamment réalisé plusieurs Mission Impossible ou encore Ratatouille, production Pixar. Brad Bird a également imaginé À la poursuite de demain, basé sur une attraction des parcs Disney. Un film qui invite à l’évasion, poussant la jeunesse à construire le monde de demain. Le long-métrage de Brad Bird délivre un beau message pour les plus jeunes : se battre pour ses rêves et agir dans le bien commun. Une œuvre plus mature qu’on ne le pense.

Mary Poppins, le chef d’œuvre oscarisé

Les vacances de pâques sera également l’occasion de faire découvrir à vos enfants un chef d’œuvre oscarisé avec 5 statuettes : Mary Poppins. Un long-métrage fantastique, dans lequel les prises de vues réelles se mélangent à de l’animation avec tout le savoir-faire de Disney. On suit Mary Poppins, nouvelle nounou des enfants de la famille Banks. La jeune femme va faire voyager le petit groupe dans un univers merveilleux… Une belle évasion pour toute la famille.

L’histoire de Disney et Mary Poppins

Et après avoir découvert Mary Poppins, Dans l’ombre de Mary est le film idéal à voir. Tom Hanks et Emma Thompson incarnent respectivement Walt Disney et Pamela Lyndon Travers. Cette dernière n’est autre que l’auteure de Mary Poppins et elle refuse d’en vendre les droits à l’homme. Un joli long-métrage, malicieux, plein de bonne énergie, parfait pour les enfants et leur faire découvrir la naissance d’une grande œuvre du Septième art.

Zootopie, l’ode à la différence de Disney

Zootopie, bien que longtemps cantonné aux dessins à la main, a depuis réalisé beaucoup de films en 3D. Zootopie est de ceux-là, dans un monde où les animaux se comportent comme des humains. L’occasion de Disney de livrer une grande aventure pour les plus jeunes, ode à la différence. Zootopie plaira à vos enfants par ses adorables animaux et son message plein de positivité, ouvert sur le monde.

Les mondes de Ralph, pour les enfants passionnés de nouvelles technologies et jeux vidéo

Les nouvelles technologies représentent le futur de nos enfants et ça, Disney l’a bien compris. Pour ceux qui apprécient tous ces objets qui font désormais nos quotidiens, Les mondes de Ralph est le choix parfait. Ralph est le héros d’un jeu vidéo des années 80 et va vivre une grande aventure avec Vanellope Van Schweetz, qui vient quant à elle d’un jeu de course. L’occasion de découvrir des mondes connectés et de beaux hommages à des œuvres vidéoludiques majeures !

La bande à Picsou part à la recherche d’une lampe magique…

Ah, Picsou… Un personnage emblématique de Disney qui a eu droit à ses propres aventures, et quelles aventures ! Avec La Bande à Picsou, le film : Le Trésor de la lampe perdue, place à l’animation fait main et le résultat est pour le moins magique. Dans cette aventure idéale pour pâques, Picsou, Riri, Fifi, Loulou et Zaza partent à la recherche d’un trésor en Egypte. Un trésor gardé par Merlock et son bras droit, Dijon… Bien évidemment, vous aurez droit aux pyramides et à la lampe magique !

Fantasia, pour introduire vos enfants à la musique classique

En 1940 sort Fantasia, depuis monument du Septième art. Un film d’animation mettant en scène Mickey et introduction parfaite à la musique classique pour vos enfants. Dans cette aventure magique, la souris parcourt sept séquences rythmées par des musiques classiques joués par, notamment, l’orchestre de Philadelphie dirigé par Leopold Stowoski. Fantasia a le mérite de plaire aux plus jeunes grâce à ses morceaux entraînants : le classique n’a jamais été aussi accessible !

Les classiques Disney, indémodables

Bien évidemment, les classiques Disney sont tous disponibles sur Disney+. Les vacances de pâques peuvent être l’occasion de faire découvrir à vos enfants des indémodables de l’animation. On trouve aussi bien Le Roi Lion, Le livre de la jungle, Blanche-Neige et les sept nains, Alice au pays des merveilles ou Les 101 dalmatiens et Bambi. Une catégorie complète est dédiée à ces classiques. Attention tout de même : certains peuvent être très rudes pour les plus jeunes, comme Bambi !

Les classiques de Pixar

Comme pour les classiques Disney, ceux de Pixar sont également disponibles sur Disney+, toujours teintés de magie. On trouve l’ensemble des productions comme Soul, dernier film du studio spécialiste de la 3D. Vous pourrez aussi partager, avec vos enfants, une séance des Toys Story, Cars, Là-Haut, Le monde de Nemo, Rebelle, Wall-e… La liste est longue !

Disney+ : quelles sont les meilleures séries pour les enfants ?

La bande à Picsou et son reboot réussi

Et quoi de mieux pour occuper quotidiennement les enfants pendant les vacances de pâques qu’une bonne série à savourer tous les jours ? Première pépite de cette sélection : La bande à Picsou, reboot de 2017. Ici, on suit encore une fois le plus célèbre des radins aux côtés de Rifi, Fifi, Loulou et un tas d’autres personnages pour des aventures à travers le monde. Ici, le trait est chatoyant et la direction artistique risque de plaire à vos enfants.

Baymax et les Nouveaux Héros, série Marvel pour les plus jeunes

Les Nouveaux Héros a été un petit succès à sa sortie en 2014. Il était donc logique que les héros Marvel aient droit à leur série, disponible sur Disney+ : Baymax et les Nouveaux Héros. Sans doute le choix idéal si vos enfants aiment les super-héros puisque cette série, bourrée d’humour, se destine aux plus jeunes. Hiro et son ami robotique Baymax se lancent dans des aventures pour arrêter des vilains « améliorés », le tout sur fond de nouvelles technologies.

Souvenirs de Gravity Falls, pour les enfants rêveurs

Si vos enfants sont de grands rêveurs, Souvenirs de Gravity Falls sera leur nouvelle série préférée. Une série bourrée de sensibilité et aux jolis traits qui suit les aventures de Dipper et Marbel Pines, frères et sœurs. Ces derniers se rendent chez leur grand oncle Stan, à Gravity Falls. L’homme tient un musée pour le moins étrange tandis que Dipper et Marbel se rendent compte que quelque chose cloche…

X-Men, la série culte de 1997 pour les enfants qui commencent à aimer le Marvel Cinematic Universe

Si la direction artistique est plus mature que les séries précédemment citées, X-Men reste une série pour les enfants, surtout ceux qui commencent à aimer le Marvel Cinematic Universe. Les héros, élevés par le Professeur Xavier, doivent faire à de nombreuses menaces qui frappent la planète. Mais les mutants doivent également gérer le rejet de l’opinion à leur propos et montrer qu’ils ne sont pas une menace. Une série qui ravira vos enfants !