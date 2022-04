Doctor Strange 2 : Tom Cruise ne jouera pas Iron Man dans le prochain film Marvel

Attendu pour le 4 mai 2022 dans les salles de cinéma françaises, Doctor Strange in the Multiverse of Madness présentera Spider-Man, Iron Man et d’autres super-héros du MCU. La bande-annonce du prochain film Marvel réalisé par Sam Raimi a clairement indiqué que le multivers introduira différentes versions des super-héros comme le double maléfique de Doctor Strange appelé Sinister Strange.

Superior Iron Man – Crédit : Marvel

Parmi ces différentes versions de super-héros, on retrouvera notamment Superior Iron Man, une version alternative de Tony Stark qui a sombré dans le côté obscur. Dans les comics, Superior Iron Man porte une armure argentée, mais pas de casque. Son armure émet des lumières bleutées et orangées comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous.

Tom Cruise n’interprètera finalement pas Iron Man aux côtés de Robert Downey Jr. dans Doctor Strange 2

Il y a quelques mois, une fuite affirmait que Tom Cruise et Robert Downey Jr. joueraient tous les deux Iron Man dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans l’une des timelines, le Tony Stark de Robert Downey Jr. n’aurait pas succombé à Thanos sur le champ de bataille. Tom Cruise aurait quant à lui revêtu l’armure argentée de Superior Iron Man.

Superior Iron Man aperçu dans la bande-annonce de Doctor Strange 2 – Crédit : Marvel

Sur Twitter, l’insider KC Walsh a affirmé que Tom Cruise ne jouera pas une version alternative de Tony Stark dans Doctor Strange 2. Un fan lui a demandé combien de minutes l’Iron Man de Tom Cruise sera à l’écran. KC Walsh lui a simplement répondu avec un GIF de l’ancien président américain Bill Clinton qui dit « zéro ».

Eh oui, il semblerait bien que Tom Cruise ne soit pas encore prêt à devenir Iron Man. L’acteur américain qui devait jouer Tony Stark dans les premiers films du MCU à la place de Robert Downey Jr. ne revêtirait donc pas l’armure de sitôt. Nous ne savons donc pas encore quel acteur jouera Superior Iron Man comme on l’a aperçu dans la bande-annonce.

Source : CBR