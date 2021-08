Dune : le réalisateur du reboot n’est pas fan de la version cinématographique de 1984

Chef d’oeuvre de la science-fiction, Dune s’apprête à se dévoiler au cinéma dans une nouvelle version. Réalisé par Denis Villeneuve, ce reboot suit l’histoire d’une famille chargée de conquérir la planète la plus précieuse de la galaxie. Après de nombreuses tentatives d’adaptations, c’est en 1984 que David Lynch livre une première version pour le cinéma. Mais le succès n’est pas au rendez-vous. Les critiques sont mitigées et les chiffres au box-office peinent à décoller. Bien que le film soit presque devenu culte, il n’a jamais été une référence absolue pour Villeneuve. Le réalisateur compte bien faire la différence avec son travail, qui sortira dans quelques semaines.

Dune : Villeneuve veut faire mieux que Lynch – Crédit : Warner Bros Pictures

Bien qu’il adore David Lynch, Villeneuve s’est confié sur ce qu’il pense vraiment du film de son aîné. Ce dernier est plus que mitigé sur le résultat final présenté par la version de 1984.

Dune : Villeneuve donne son avis sur le film original

« Je suis un grand fan de David Lynch. C’est notre maître à tous.Quand j’ai découvert Dune, j’étais vraiment excité. Mais je ne suis pas totalement à l’aise avec son point de vue. Même s’il y a des parties que j’aime, il y a des choses auxquelles je n’adhère pas du tout. J’ai toujours été à moitié satisfait du résultat final. C’est pourquoi je me suis dit qu’un nouveau film devait impérativement être fait sur ce livre. Avec une sensibilité différente » explique ainsi Villeneuve à Empire.

Après des années de travail, Villeneuve voit désormais son rêve se concrétiser. C’est en travaillant avec Zimmer sur Blade Runner 2049 que le réalisateur a sérieusement construit cette nouvelle version. Villeneuve lui a naturellement demandé de s’occuper de l’habillage sonore de son projet. Dune, version Lynch, s’était à l’époque offert les services du groupe de rock TOTO pour créer l’ambiance musicale du film. Un choix étonnant, mais finalement intéressant.

Villeneuve espère ainsi avoir tiré les leçons du passé. Le réalisateur prodige compte bien offrir une nouvelle mouture qui mettra tout le monde d’accord. Avec son budget pharaonique et son casting quatre étoiles, ce Dune 2.0 est donc très attendu. Il faudra encore patienter quelques semaines pour savoir si le challenge a été remporté haut la main par la Warner et ses équipes créatives. Le film sera disponible en salles et sur HBO Max.

Source : Screenrant