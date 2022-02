Sony WH-1000XM5 : nouveau design, plus d’autonomie et recharge rapide pour le successeur du casque mythique

Il semblerait que Sony soit sur le point de commercialiser le WH-1000XM5, le successeur du WH-1000XM4, vieux de 18 mois déjà. Selon un listing déposé à la FCC par Sony, le casque profiterait d’une conception différente de celle de son prédécesseur, d’une plus grosse batterie et de la charge rapide.

Sony WH-1000XM4 © Sony

Si l’on en croit une liste de la FCC, Sony est sur le point de commercialiser le WH-1000XM5, le successeur du WH-1000XM4, que nous avons testé il y a près de deux ans déjà. Ce nouveau casque aurait une conception différente de celui de son prédécesseur. Il serait doté d’une plus grande batterie et profiterait de la charge rapide.

Le casque repéré dans un listing de la FCC

Le « refresh » du célèbre casque a donc été repéré en premier par The Walkman Blog, grâce à un nouveau listing déposé par Sony à la Federal Communications Commission (un organisme américain qui certifie et valide tous les périphériques qui émettent des ondes électromagnétiques destinés à la vente aux États-Unis). Sony lui a attribué le numéro de modèle YY2954. Pour référence, le WF-1000XM4 portait le numéro de modèle YY2948.

Bien que la FCC ne révèle pas grand-chose sur le YY2954, The Walkman Blog pense qu’il pourrait bien s’agir du WH-1000XM5, son successeur. Le listing de la FCC rapporte que le YY2954 dispose d’une batterie de 3,8 V, contre 3,7 V pour le WH-1000XM4. De plus, le nouveau casque accepterait la charge 5 V / 9 V, impliquant que la charge rapide pourrait bien être au menu pour le prochain WH-1000X.

À lire : WF-1000XM4 : Sony vient-il de lancer les meilleurs écouteurs de 2021 ?

En outre, The Walkman Blog a repéré des listes d’importation montrant que le YY2954 sera importé à Hong Kong et en Inde. Ces listes ne contiennent pas beaucoup d’informations, si ce n’est que Sony préparerait des prototypes en coloris noir et argent. Les documents de la FCC ne révèlent pas le chipset utilisé.

Actuellement, on ne sait pas quand Sony sortira le WH-1000XM5 ou s’il sortira bel et bien un jour. Nous nous doutons toutefois que ses informations se retrouveront en fuite avant sa sortie, comme ce fut le cas avec le WH-1000XM4.

Source : The Walkman Blog