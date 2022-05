Elden Ring : il terrasse le boss final en moins de 30 secondes

Elden Ring est réputé pour être difficile et impardonnable, mais il ne l’est apparemment pas suffisamment pour certains joueurs. Le Souls-like de FromSoftware sorti depuis déjà plusieurs mois n’a plus de secret pour les joueurs les plus aguerris. Tandis que certains le rendent volontairement plus dur en jouant avec une manette Fisher-Price pour bébé, d’autres cherchent à établir des records de vitesse.

Le combat contre la bête d’Elden – Crédit : FromSoftware

Le youtubeur « Luvonir » n’est pas un speedrunner à proprement parler comme ceux qui finissent le jeu en moins de 7 minutes. Il s’est spécialisé dans les combats de boss très rapides. Dans une vidéo postée il y a seulement quelques heures, Luvonir bat le boss final d’Elden Ring en moins de 30 secondes. Seulement 28 secondes s’écoulent entre le moment où il rentre dans l’arène pour battre Radagon de l’Ordre d’Or et le moment où il terrasse la bête d’Elden, la deuxième phase du boss.

Ce combat contre le boss final d’Elden Ring est impressionnant à regarder

Il y a quelques jours, Luvonir avait déjà posté ce combat, mais il durait 32 secondes. La vidéo a été vue des milliers de fois. Il a probablement continué à s’entraîner pour être encore plus rapide. Battre les deux phases du boss final d’Elden Ring en seulement 28 secondes est véritablement impressionnant, même pour les speedrunners.

Pour réussir un tel exploit, Luvonir a augmenté ses dégâts au maximum avec des talismans et des fioles. Il a notamment utilisé le talisman du scorpion sacré qui augmente l’attaque sacrée. Cet objet réduit en contrepartie la résistance aux dégâts. Ce n’est pas un problème puisque Luvonir n’a pas été touché par le boss. Il a seulement essuyé des dégâts de poison. Il a ensuite utilisé le sort Comète d’Azur pour la deuxième phase du boss final. De plus, Luvonir a précisé que son personnage avait 16 points d’Esprit, 20 points de Force, 70 points de Dextérité et 99 points d’Intelligence.

Enfin, Luvonir n’est pas le seul joueur à faire des combats impressionnants contre les boss d’Elden Ring. Le mois dernier, un autre joueur avait réussi à battre le boss final en jouant avec un tapis de danse au lieu d’une manette.

Source : ComicBook