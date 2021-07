Elon Musk a déjà réservé son ticket pour aller dans l’espace avec Virgin Galactic

Alors qu’on pensait que le PDG de SpaceX Elon Musk allait voyager dans l’espace pour la première fois à bord de la capsule Crew Dragon de l’entreprise, le milliardaire fera finalement son premier voyage en dehors de la Terre à bord du vaisseau de Virgin Galactic.

Avion spatial de Virgin Galactic – Crédit : Virgin Galactic

D’après The Wall Street Journal, Elon Musk aurait déboursé près de 250 000 euros pour s’offrir son premier voyage dans l’espace. Tout comme son ami Richard Branson, qui a effectué avec succès avant-hier son premier vol, le PDG de SpaceX va également réaliser un de ses plus grands rêves en voyageant à près de 85 km de la Terre. On ne sait pas exactement où se trouve le fondateur de SpaceX dans la file d’attente, mais on peut dire que son voyage attirera l’attention.

Dans une interview accordée au Sunday Times britannique, Branson a notamment déclaré : « Elon est un ami et je voyagerai peut-être un jour sur l’un de ses vaisseaux ». De plus, il avait même tweeté photo avec Musk juste avant le vol. Alors qu’Elon Musk a récemment taclé Jeff Bezos sur son retard dans la conquête spatiale, Musk et Branson semblent eux en excellents termes.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

600 voyages dans l’espace seraient déjà réservés, et vous pouvez rejoindre la liste gratuitement

Alors que des personnalités comme Lady Gaga, Justin Bieber, Tom Hanks ou encore Leonardo DiCaprio ont déjà réservé leur place à bord du VSS Unity pour 250 000 dollars, Virgin Galactic fait actuellement gagner deux vols gratuits à la frontière de l’espace jusqu’au 1er septembre prochain.

En plus de cette expérience hors du commun, les gagnants auront la chance de visiter le Spaceport America avec un guide très spécial, puisqu’il s’agira de Richard Branson lui-même. Pour s’inscrire et tenter de remporter une place à bord de du VSS Unity, vous devrez tout d’abord vous rendre sur le site d’Omaze.

La participation est gratuite, mais vous pouvez également faire le choix de faire un don pour avoir accès à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d’entrées pour le concours. Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus, et être entièrement vaccinés contre la COVID-19. Le gagnant sera tiré au sort le 29 septembre prochain, et pourra inviter l’ami de son choix.

