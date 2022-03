Musk n’en est pas à sa première auto-contradiction. Mais cette fois-ci, c’est pour la cause ukrainienne, et non pour ses intérêts.

Il y a quelque heures, le patron de la plus grande entreprise de véhicules électriques au monde, a affirmé que nous avons besoin de plus de pétrole et de gaz. « Je déteste le dire, mais nous devons augmenter la production de pétrole et de gaz immédiatement. Des temps extraordinaires exigent des mesures extraordinaires. »

Elon Musk encourage la production d’énergies fossiles pour affaiblir la Russie – Crédits : Wikimedia

Vous avez déjà peut être entendu parler de son entreprise de panneau solaire, Tesla Solar. Mais Tesla devrait également subir les effets négatifs de telles mesures. Ou tout du moins ne serait pas en mesure de profiter autant de la situation. Car une réduction des imports venant de Russie sans compensation viendrait inévitablement induire une augmentation du prix des énergies fossiles. « Évidemment, cela affecterait négativement Tesla, mais les solutions énergétiques durables ne peuvent tout simplement pas réagir instantanément pour compenser les exportations russes de pétrole et de gaz ».

Elon Musk a un impact considérable sur l’opinion publique

Pour autant, Elon Musk n’a pas hésité à faire ces déclarations. Conscient de son impact sur l’opinion publique, il semblerait que ces démarches s’inscrivent dans une réelle volonté de soutien aux Ukrainiens. En l’occurrence, le tweet de Musk appelant à davantage de production de combustibles fossiles a été re-tweeté environ 20 000 fois en 30 minutes.

À lire aussi > Crise Russie-Ukraine : l’activité militaire de Moscou vue par satellite

Les USA et l’Europe avancent dans cette direction

L’administration de Biden est de moins en moins hésitante à l’idée de s’orienter vers l’indépendance quant aux énergies fossiles russes. Rien qu’aux États-Unis des rapports ont montré que le pays achète 650 000 barils par jour à la Russie, ce qui, selon certains, finance essentiellement la machine de guerre du président russe Vladimir Poutine. Dans cette même logique, le président américain Joe Biden s’est engagé mercredi à permettre les exportations d’énergie à partir des réserves américaines. L’UE, elle, travaille à réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, notamment en construisant des terminaux GNL et en négociant avec des fournisseurs alternatifs, dont la Norvège.

À lire aussi > Ukraine : Google Maps bloque les avis en Russie et coupe ce canal de communication

Rappelons également qu’il y a quelques jours, le milliardaire a répondu positivement aux appels du Premier ministre ukrainien. Le plan étant de porter secours à l’Ukraine par le biais de Starlink. Cette démarche n’est pas sans risque. Ses satellites Starlink sont maintenant des cibles militaires pour les militaires russes. Et un satellite, avec son lancement, c’est un investissement considérable. Aussi, ses nombreuses compagnies auront peu de chance d’accéder aux marchés russes pour de nombreuses années.

Source : Theverge