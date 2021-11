Elon Musk perd 50 milliards de dollars suite à son Tweet

Ces énormes pertes se sont produites après une série de gros titres, dont un Tweet d’Elon Musk lui-même.

Elon Musk perd 50 Milliards de dollars – Crédits : krzzzz/Pixabay

C’est après que le milliardaire ait demandé à ses fans sur Twitter ce week-end s’il devait vendre 10 % de ses actions, afin de payer des impôts, que le cours de l’action Tesla a fortement chuté cette semaine.

Le sondage le plus cher de l’histoire…

Plus de 3,5 millions de personnes ont voté dans le récent sondage de Musk, avec 57,9% votant oui, il devrait vendre les actions. L’action a en conséquence chuté de 7% le 8 novembre.

« J’étais prêt à accepter l’un ou l’autre résultat », a déclaré M. Musk par la suite. Le cours de l’action Tesla a également subi de nouvelles pressions le 9 novembre, chutant jusqu’à 12%.

Par ailleurs, ce sondage a été largement interprété comme une réponse positive à la proposition de taxe des milliardaires poussée par les démocrates américains.

Elon Musk reste l’homme le plus riche du monde

Selon l’index de Bloomberg Billionaires, après avoir subi ces pertes, Elon Musk vaut désormais 323 milliards de dollars américains (279 milliards d’euros). Selon Bloomberg News, les 43 milliards d’euros perdus représentent la plus forte baisse en deux jours de l’histoire de l’indice.

Le célèbre vendeur à découvert, Michael Burry, a laissé entendre dans un Tweet (maintenant supprimé) qu’Elon Musk pourrait vouloir vendre ses actions pour rembourser ses dettes personnelles. Mais Elon Musk reste toujours la personne la plus riche du monde, et avec une bonne marge. Malgré cette forte baisse, le cours de l’action Tesla maintient une augmentation de 40 % pour cette année.

La valeur nette d’Elon Musk (qui s’appelle maintenant Lorde Edge sur Twitter) est tombée à 288 milliards de dollars, en baisse de 35 milliards au cours des dernières 24 heures. En conséquence, l’avance de Musk sur Jeff Bezos en tant que personne la plus riche du monde est tombée à 82 milliards de dollars.

Pour indice, l’écart de richesse entre Musk et Bezos avait récemment augmenté pour atteindre 143 milliards de dollars. C’est plus que la valeur nette totale de Bill Gates qui est la quatrième personne la plus riche du monde.

Source : Bloomberg