Espace : la meilleure carte de la matière noire soulève de nouvelles questions sur l’Univers

Des chercheurs ont créé la meilleure carte de la matière noire dans l’Espace qui est la plus détaillée et la plus complète à ce jour. Néanmoins, au lieu d’apporter des réponses, elle soulève de nouvelles questions et rend l’Univers encore plus mystérieux.

Une équipe internationale de chercheurs du Dark Energy Survey viennent de publier la meilleure carte de la matière noire à ce jour. Elle est effectivement très complète et détaillée. Pour rappel, la matière noire est une matière totalement invisible qui compose environ 80 % de notre Univers. Il y a plusieurs mois, nous vous présentions notamment une nouvelle théorie selon laquelle une mystérieuse impulsion après le Big Bang est à l’origine de la matière noire.

La carte de la matière noire établie par le DES – Crédit : Dark Energy Survey

La nouvelle carte de la matière noire dans l’Espace partagée par les chercheurs ne répond malheureusement pas à toutes les questions des astrophysiciens, bien au contraire. Elle est tellement précise qu’elle rend finalement l’Univers encore plus mystérieux que ce qu’il est déjà. Elle soulève même de nouvelles questions au sein de la communauté scientifique. D’ailleurs, les scientifiques recherchent un passage vers une 5e dimension afin d’expliquer la nature de la matière noire.

Cette carte de la matière noire pourrait chambouler nos connaissances de l’Univers

Sur la carte, les zones les plus brillantes de la partie représentée en violet correspondent à une forte concentration de matière noire. Les galaxies se forment dans ces zones. Toutes les observations des chercheurs de l’équipe internationale ont été effectuées à l’aide du télescope Victor M. Blanco au Chili entre 2013 et 2019. Celui-ci est équipé d’une caméra de 570 Mpx.

Les résultats de l’étude menée par le Dark Energy Survey sont plus surprenants que ce à quoi on s’attendait. En effet, l’Univers serait, d’après cette étude, plus lisse et plus uniforme que les précédentes études le suggéraient. Comme l’a rapporté la BBC, le cosmologiste Carlos Frenk a expliqué que : « nous avons peut-être découvert quelque chose de vraiment fondamental sur la structure de l’Univers. La théorie actuelle repose sur des piliers très sommaires faits de sable. Et ce que nous voyons peut-être, c’est l’effondrement de l’un de ces piliers ». L’année dernière, d’autres chercheurs avançaient d’ailleurs qu’une particule subatomique appelée hexaquark d-star compose la matière noire.

Enfin, la nouvelle carte de la matière noire laisse planer un doute sur la théorie de la relativité générale d’Einstein qui n’a encore jamais été réfutée. Cela pose évidemment un problème de taille aux astrophysiciens comme Ofer Lahav qui travaille à l’University College de Londres. Ce dernier a un point de vue plus conservateur que d’autres chercheurs. Il a effectivement déclaré que : « la grande question est de savoir si la théorie d’Einstein est parfaite. Elle semble réussir tous les tests, mais avec quelques écarts ici et là. Peut-être que l’astrophysique des galaxies a juste besoin de quelques ajustements ».

Source : Engadget