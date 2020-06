Facebook : comment transférer ses photos vers Google Photos ?

Crédit : Tobias Dziuba / Pexels

Si vous avez un compte Facebook depuis quelques années déjà et que vous y êtes plutôt actifs, vous n’êtes pas étranger à ce problème. Les photos s’accumulent facilement et (peut-être trop) rapidement sur le réseau social. L’espace « Photos » de votre profil est peut-être même déjà submergé. Si vous souhaitez les récupérer pour les stocker sur un autre service, il fallait auparavant passer par l’étape laborieuse de d’abord les télécharger pour pouvoir les uploader à nouveau sur le service en question. Facebook travaille sur la fonctionnalité de transfert de photos depuis l’année dernière. Elle est dorénavant disponible dans le monde entier.

Facebook dévoile sa vision du travail post pandémie en réalité virtuelle et augmentée

Les étapes à suivre pour transférer les photos en quelques minutes

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte Facebook sur ordinateur. Ensuite, cliquez sur la flèche en haut à droite de l’écran, puis sur « Paramètres et confidentialité ». Dans le menu flottant qui s’ouvre, cliquez à nouveau sur « Paramètres ».

Crédit : Facebook / GalaxieMedia / Auriane Polge

Facebook ouvre alors la page des paramètres généraux de votre compte. La barre de navigation à gauche permet alors d’accéder au reste des différents paramètres. Dans cette barre de navigation, sélectionnez « Vos Informations Facebook » qui est la troisième ligne en partant du haut. Un nouveau menu s’affiche alors et vous indique que : « Vous pouvez à tout moment afficher ou télécharger vos informations, et supprimer votre compte ». Ici, vous trouverez le fameux outil de transfert de photos qui s’appelle « Transférer une copie de vos photos ou vidéos ». Cliquez sur le lien « Voir ».

Crédit : Facebook / GalaxieMedia / Auriane Polge

À ce moment, Facebook va probablement vous demander de rentrer votre mot de passe pour des raisons de sécurité. Enfin, vous arrivez sur la page finale du processus de transfert de photos et vidéos. Il ne vous reste plus qu’à choisir la destination dans le menu déroulant, c’est-à-dire Google Photos. Facebook va alors vous demander si vous souhaitez transférer que les photos, que les vidéos ou les deux ensembles. Après avoir choisi, cliquez sur « Suivant » et connectez-vous à votre compte Google. Autorisez Facebook à ajouter du contenu dans votre galerie Google Photos, confirmez le transfert, et le tour est joué !

Crédit : Facebook / GalaxieMedia / Auriane Polge

Vous pouvez à tout moment surveiller la progression du transfert et même l’annuler si besoin. Pour le moment, Google Photos est le premier service que Facebook a ajouté, mais ce ne sera pas le dernier. Le réseau social a prévu d’en ajouter d’autres au fur et à mesure.

Facebook crée un chatbot capable d’empathie en utilisant 1,5 milliard de messages Reddit

Source : Pocket-lint