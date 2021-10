Facebook : l’entreprise pourrait changer de nom pour distinguer le réseau social du métaverse

Facebook ferait bientôt peau neuve avec un nouveau nom pour son entreprise. Mark Zuckerberg annoncerait prochainement ce nouveau nom qui permettrait de mieux faire la différence entre le réseau social et le métaverse qui est son plus grand projet technologique.

Facebook s’apprêterait à changer le nom de son entreprise pour refléter la construction du métaverse. Ce concept qui mêle le virtuel et la réalité pour former « l’Internet de demain » est le plus grand projet de Mark Zuckerberg. Il a d’ailleurs annoncé la création de 10 000 emplois en Europe pour bâtir ce métaverse qui intéresse de plus en plus d’entreprises.

Facebook – Crédit : Thought Catalog / Unsplash

Selon une source fiable, Facebook va changer le nom de son entreprise la semaine prochaine. Mark Zuckerberg pourrait l’annoncer à l’occasion de la conférence annuelle Connect de Facebook ou encore plus tôt. Avec ce nouveau nom, l’objectif principal est de faire connaître l’entreprise de Mark Zuckerberg pour autre chose que le réseau social et tous les problèmes qui en découlent.

Facebook ne serait plus qu’une filiale de la société mère de Mark Zuckerberg

De la même manière que Google a créé Alphabet pour être la société mère de Google Inc., Wing, DeepMind Technologies et d’autres, Facebook adopterait un nouveau nom pour sa société mère. Celui-ci est actuellement « FACEBOOK » en majuscules tandis que « facebook » en minuscules est le réseau social.

Ainsi, Facebook deviendrait tout simplement l’un des nombreux produits de cette société mère au même titre que WhatsApp, Instagram, Oculus, etc. Facebook a démarré en tant que réseau social, mais l’entreprise s’est diversifiée au fil des années dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les lunettes connectées comme la nouvelle monture des Ray-Ban Stories à 299 $.

Un nouveau nom peut-il faire oublier les problèmes de Facebook ?

Un changement de nom permettrait de moins attirer l’attention sur la plateforme Facebook qui n’est actuellement pas au meilleur de sa forme. Et pour cause, un récent rapport de The Wall Street Journal et la lanceuse d’alertes Frances Haugen, ancienne ingénieure chez Facebook, dénoncent des algorithmes criblés de failles et une intelligence artificielle qui promeut la désinformation et la haine. Facebook s’est d’ailleurs défendu en assurant que la prévalence des discours haineux a chuté de près de 50 % grâce à l’intelligence artificielle.

Selon The Verge, le nouveau nom de Facebook « pourrait avoir quelque chose à voir avec Horizon, le nom de l’univers en réalité virtuelle que Facebook développe depuis plusieurs années ». Quoi qu’il en soit, le nouveau nom sera sûrement en rapport avec le métaverse qui « va être une grande priorité » pour Mark Zuckerberg.

