Fast & Furious : la Toyota Supra de Paul Walker vendue 550 000 dollars aux enchères

La voiture était conduite par Paul Walker dans le film de 2001 qui a donné le coup d’envoi de la franchise « Fast and Furious ». Elle a été utilisée pour des prises de vue intérieures et extérieures, selon l’annonce, et a ensuite été réutilisée pour le personnage de Slap Jack dans la suite « 2 Fast 2 Furious », selon l’annonce.

Toyota Supra Paul Walker – Crédit : Barret-Jackson

Pour être plus précis, cette voiture est l’une des nombreuses Supra auxquelles on a donné ce look pour le tournage du film. Il s’agit d’une Supra biturbo automatique dont le moteur de série est intact. Elle a été transformée en « 10-second car » par les protagonistes et a montré à un conducteur de Ferrari arrogant qu’il ne faut jamais sous-estimer les voitures japonaises.

L’une des neuf Supra utilisées pour le film avait déjà été vendue 185 000 dollars, mais c’était il y a six ans. Cependant, ce modèle n’avait pas été conduite par Walker. En début d’année, nous avions également pu voir la BMW M1 de l’acteur de Fast & Furious être vendue pour pas moins de 500 000 dollars.

L’enchère s’envole à 550 000 dollars !

Étant donné que la popularité de Fast & Furious a explosé depuis la sortie du premier film de la franchise, il y a 20 ans, et que Fast & Furious 9 sort en salles le 14 juillet prochain, nous nous attendions à ce que la célèbre Supra se vende très cher, mais elle a dépassé toutes les attentes. En effet, la voiture a été vendue pour 550 000 dollars, soit un peu plus de 460 000 euros.

La Toyota Supra est propulsée par un célèbre moteur turbo 2JZ-GTE de 3,0 litres à six cylindres qui transmet sa puissance aux roues arrière par le biais d’une transmission automatique à quatre rapports. Aucune modification n’a été apportée au véhicule sur le plan mécanique.

Les éléments nostalgiques comprennent une couche de peinture perlée orange bonbon et les autocollants iconiques « Nuclear Gladiator » conçus par Troy Lee. Parmi les autres éléments, on peut citer le pare-chocs avant et le bas de caisse Bomex, le capot de style TRD, l’aileron arrière APR et les jantes Racing Hart M5 de 19 pouces de Dazz Motorsport.

Source : Barret-Jackson