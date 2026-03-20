Fat bike LANKELEISI X3000 MAX, un monstre de puissance tout-terrain !

Dans la catégorie des fat bikes, le X3000 Max de LANKELEISI fait figure de “boss“. Il possède une puissance incroyable et des équipements hors normes tout en offrant un incroyable confort. De quoi ravir les amateurs de sensations fortes.

Que vous soyez à la recherche d’expérience intenses ou simplement fans de balades en vélo électrique en dehors des sentiers battus, vous allez vous régaler avec le Fat Bike LANKELEISI X3000 MAX. Il peut affronter les sentiers de forêt, le sable, la boue ou même la neige sans aucun souci grâce à sa double motorisation qui lui permet de franchir des obstacles là où un vélo électrique standard s’essoufflerait.

On vous dit tout sur X3000 Max de LANKELEISI, ce monstre de puissance qui domine la catégorie des fat bikes électriques pliables.

🚀 Une puissance hors norme

L’atout majeur de ce modèle est avant tout sa double motorisation. Contrairement à la plupart des vélos, il possède un moteur de 1000 W dans chaque roue (avant et arrière), pour une puissance totale de 2000 W.

A vous de choisir si vous souhaitez activer 1 seul des 2 moteurs ou les 2 en même temps selon les obstacles que vous aurez à surmonter. Ainsi, il ne fera qu’une bouchée de n’importe quelle pente même particulièrement raide (jusqu’à 40°).





Sa puissance lui permet de supporter jusqu’à 180 kg de charge, ce qui est bien au-dessus de la moyenne. Ajoutons à cela un couple combiné de 95 Nm, vous pourrez vous offrir des démarrages fulgurants, idéal pour le tout-terrain ou pour s’extraire du trafic. L’accélérateur présent sur la poignée droite permettant un contrôle précis de la vitesse.

💰 Où l’acheter ?

Le X3000 Max est commercialisé habituellement au prix de 2399€ mais bénéficie actuellement d’une réduction de 8% ce qui porte son prix final à 2199€, livraison comprise !

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Le plus sûr est de l’acquérir directement sur le site du fabricant. Vous profiterez ainsi d’une livraison de 3 à 7 jours depuis l’un des entrepôts de LANKELEISI situés en Europe. Tous les éléments nécessaires au montage sont fournis.

Signalons enfin que tous les vélos électriques achetés sur le site officiel de LANKELEISI bénéficient d’une garantie de 3 ans.

🛠️ Design et conception, rien n’est laissé au hasard

Le LANKELEISI X3000 Max séduit par son look fun et résolument moderne qui inspire immédiatement robustesse et fiabilité. Mais ce n’est pas qu’une impression car les retours utilisateurs le prouvent, il est d’une solidité à toute épreuve grâce entre autres à son cadre en alliage d’aluminium. La barre centrale est disponible en 2 couleurs, grise ou orange. Il conviendra à la plupart des gabarits entre 165 et 195 cm.

Il est équipé d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses avec une cassette de 14-28T qui permet de s’adapter quelle que soit la difficulté de la route et de sélectionner des rapports élevés pour affronter les côtes les plus raides.

Son porte-bagage renforcé peut supporter jusqu’à 24 kg, idéal pour le transport. L’écran LCD, clair et lisible, affiche les informations essentielles comme la vitesse et l’autonomie en temps réel. Certifié IP54, il résiste également aux éclaboussures.

🔋 Une batterie de haute qualité

Là encore, LANKELEISI a fait le choix de la qualité en optant pour une batterie Li-ion Samsung 48V 20Ah (960 Wh) utilisant des cellules 21700, reconnues pour leur longévité. Cela lui permet d’afficher une autonomie pouvant atteindre 130 km en mode assistance et environ 70 km en mode 100% électrique. Une donnée qui peut varier selon le poids du passager et le terrain.

La batterie intégrée au cadre est amovible et peut être retirée facilement pour être mise en charge.

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🛋️ Confort et stabilité sur tous les terrains

Le X3000 Max est conçu pour affronter tous les terrains mais sans malmener son passager. C’est pourquoi LANKELEISI a fait le maximum pour garantir un confort optimal en intégrant des équipements haut de gamme conçus pour absorber les chocs, quel que soit le terrain.

Il est équipé pour cela d’une double suspension avec une fourche hydraulique à l’avant (débattement 120 mm) et une suspension arrière à air réglable (pression maximale de 200 ips). Ainsi, même sur des routes accidentées, le confort sera total.

LANKELEISI n’a pas mégoté non plus sur la qualité des pneus. En choisissant la marque Chaoyang, il fait le choix de la robustesse sans avoir à subir de crevaison.

Ces pneus de 20 x 4.0 pouces offrent une adhérence maximale et un effet “coussin d’air” sur les routes accidentées.

🛡️ Sécurité

Ces performances incroyables s’accompagnent de ce qui se fait de mieux en matière de sécurité. Le X3000 Max est équipé de freins à disque hydrauliques pour un freinage puissant et progressif, essentiel vu le poids et la vitesse de l’engin.

Un phare LED massif de 4,5 pouces fixé à l’avant assure une excellente visibilité nocturne (780 lumens), ce qui vous permettra de voir et d’être vu de loin. Il est renforcé par un feu arrière de 48V. De plus un klaxon électronique de 95 dB est intégré.

🦾 Pliable

Bien sûr, un tel niveau de performances et d’équipement impose un certain poids (37 kg) mais pour faciliter son stockage comme les déplacements, il est pliable. Cela permet de le glisser dans le coffre d’une voiture si besoin.

⚖️ Réglementation

Le X3000 Max de LANKELEISI vous sera livré bridé pour être en conformité avec la réglementation française. Ceux qui choisiront de le débrider (et on les comprend) pourront s’amuser sur terrain privé. Rappelons qu’en France, avec ses 2000 W et sa vitesse pouvant atteindre 45-50 km/h une fois débridé, il n’est plus considéré comme un simple VAE mais comme un cyclomoteur et nécessite immatriculation et assurance pour la route.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec LANKELEISI.