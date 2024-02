Faute de popularité, iMessage n’aura pas à s’ouvrir aux autres messageries

La Commission européenne a récemment tranché sur le statut d’iMessage d’Apple et des services de Microsoft, exemptant ces géants tech de la règle d’ouverture forcée sous le Digital Markets Act. Une décision qui risque d’être mal accueillie par les utilisateurs.

iMessage ne s’ouvrira pas aux autres messageries © 123RF

La Commission européenne a récemment partagé une nouvelle qui risque de faire beaucoup parler dans le monde de la tech : Apple et son service de messagerie iMessage, ainsi que Microsoft avec Bing, Edge et ses services publicitaires, ne seront pas considérés comme des « gardiens » selon les règles de l’Acte des Marchés Numériques (Digital Markets Act, ou DMA). En clair, cela signifie une grande chose pour Apple : pas besoin d’ouvrir iMessage à la concurrence en Europe.

iMessage reste fermé à Android : l’UE donne raison à Apple

Cette décision est l’aboutissement d’une enquête menée par la Commission pour voir si iMessage entrait dans le cadre des régulations antitrust envisagées par le DMA. Beaucoup pensaient que l’UE allait demander à Apple de rendre iMessage interopérable avec d’autres services, mais finalement, ce ne sera pas le cas.

Ce verdict est une véritable bouffée d’air frais pour Apple et Microsoft. Pour Apple, en particulier, cela signifie que iMessage restera exclusif aux appareils Apple en Europe. L’entreprise avait même anticipé les choses en annonçant l’arrivée du support RCS dans l’application Messages sur iOS (qui aurait pu être une réponse à une décision contraire de l’UE).

À lire : iPhone : iMessage est disponible dans Windows 11, Microsoft veut briser l’écosystème d’Apple

Ainsi, iMessage, le service de messagerie d’Apple, ainsi que les navigateurs Edge et Microsoft et le moteur de recherche Bing ne seront finalement pas soumis aux réglementations strictes applicables aux « contrôleurs d’accès » dans l’Union européenne.

Pour être considéré comme tel, une plateforme doit répondre à plusieurs critères, dont celui d’avoir au moins 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Apple a toujours nié qu’iMessage atteignait ce seuil sur notre continent : autrement dit, l’application d’Apple n’est pas assez importante aux yeux de l’UE.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs de smartphones Android et iPhone ?

Pour les utilisateurs d’iMessage, cela signifie qu’ils pourront continuer à profiter des fonctionnalités exclusives de la messagerie d’Apple, comme les effets, les stickers, les réactions, etc., sans avoir à partager ces avantages avec les utilisateurs d’autres services. Ils pourront aussi garder leur identité visuelle, avec les bulles bleues qui les distinguent des SMS classiques.

Pour les utilisateurs d’Android, en revanche, cela signifie qu’ils ne pourront pas accéder à iMessage, ni profiter des fonctionnalités qu’Apple offre à ses utilisateurs. Ils devront se contenter des SMS, ou utiliser d’autres applications de messagerie, comme WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Ils ne pourront pas non plus communiquer facilement avec les utilisateurs d’iMessage, qui resteront dans leur bulle bleue.

Enfin pour les utilisateurs de Microsoft, cela signifie qu’ils n’auront pas à modifier leurs habitudes de navigation, de recherche ou de publicité, puisque les services de Microsoft ne seront pas soumis aux obligations d’interopérabilité du DMA. Ils pourront aussi bénéficier des innovations que Microsoft pourra apporter à ses services sans contraintes réglementaires.

Le DMA entrera en vigueur le 7 mars 2024, mais le « combat des bulles » entre les bulles bleues d’iMessage et les bulles vertes des SMS Android continue.