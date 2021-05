Fête des Mères : nos cinq cadeaux high-tech pour combler les mamans

Derniers jours pour trouver un cadeau de fête des mères. On vous a déniché des idées tech pas trop chères et qui sortent des sentiers battus.

La fête des Mères n’est plus qu’à quelques jours. Elle se tiendra le 31 mai prochain. Les petits et grands enfants ont encore un peu de temps pour penser à gâter leurs mamans. A côté du sempiternel bouquet de fleurs ou du collier de pâtes, on peut aussi songer à un accessoire high-tech, une pensée plus technologique et durable, l’accessoire de mode se trouvant aussi dans les smartphones, écouteurs ou autres joyeusetés électroniques.

Pour les mamans photographes – LuminarAI

LuminarAI, la puissance de l’IA – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

LuminarAI est le dernier logiciel de Skylum Software. Ne fuyez pas tout de suite, on est loin de Photoshop. S’il est un puissant outil capable de fonctionner avec les logiciels d’Abode, LuminarAI est surtout un standalone facile d’accès. On peut l’utiliser en quelques clics pour retoucher aisément une photo. Son principe est d’utiliser l’intelligence artificielle pour reprendre vos clichés. Un menu rapide permet de sélectionner un modèle de retouche : gros plans, paysages, ciel chargé, animaux, portraits simples, on a de base une large sélection d’étalonnages préétablis.

Les plus curieux(se) peuvent ensuite s’enfoncer dans l’onglet Édition qui donne accès à une foule de réglages. Là encore, l’intelligence artificielle joue son rôle, notamment pour redresser des clichés mal cadrés ou encore pour renforcer considérablement les détails. Après quelques essais, nous avons été conquis par le principe de ce logiciel de retouche qui s’avère simple, complet et très efficace.

Pour les mamans musicales – LG Tone Free FN7

LG Tone Free FN7 – Crédit : LG

Les LG Tone Free FN7 sont les successeurs des LG Tone Free FN6 que nous avons testés dans notre guide écouteurs sans fil. Il s’agit d’écouteurs intraauriculaires à réduction de bruit active. Très confortables, ils offrent un bon rendu sonore, largement meilleur que les FN6. L’application qui les accompagne est fournie et surtout très facile à utiliser. L’autonomie se tient bien avec cinq heures d’utilisation avec une charge. Le boîtier en contient deux autres. En outre, ce dernier est compatible charge sans fil.

Enfin, et c’est la particularité de la gamme Tone Free de LG, les FN7 sont hygiéniques. Leur boîtier renferme un système de nettoyage des canules par UV. Pour leur prix, il s’agit à notre sens d’un très bon rapport qualité/prix pour des écouteurs sans fil en 2021.

Pour les mamans tête en l’air – Apple AirTag

Apple AirTag – Crédit : Apple

Lancé récemment, l’Apple AirTag est le petit accessoire qui vous permet de suivre vos objets n’importe où. Communiquant en Bluetooth avec votre iPhone ou votre iPad, il permet de localiser précisément la position de l’objet auquel il est accroché grâce à la technologie UWB (Ultra Wide Band). Ses clés, son portefeuille, le doudou préféré du bambin, les usages sont multiples. Quant l’iPhone est à proximité de l’AirTag (moins de 10 mètres), le haut-parleur de ce dernier se met à sonner pour faciliter son repérage.

De la taille d’une pièce de deux euros, l’AirTag dispose d’une autonomie d’un an environ avec sa pile CR032. Simple à configurer, ce gadget nécessite d’être couplé à un support pour le maintenir, puisqu’il est dépourvu de tout trou permettant de l’accrocher. Certifié IP67, l’AirTag est idéal dans toutes les situations.

Sans être une nouveauté, l’accessoire d’Apple sait tirer son épingle du jeu avec une finition exemplaire et une facilité d’utilisation déconcertante. Un must-have pour les aficionados de l’écosystème d’Apple.

Pour les mamans sans fil – Pierre de charge Einova

Pierre de charge Einova – Crédit : Einova by Eggtronic

Einova by Eggtronic a lancé en fin d’année dernière toute une gamme de chargeurs en pierre sans fil. Un concept étonnant, mais diablement esthétique. Si bon nombre de constructeurs de smartphones proposent des bases de charge à induction, elles sont le plus souvent verticales et au design quelconque. Einova by Eggtronic arrive avec une proposition bien plus visuelle. Sa pierre de recharge se présente comme un galet circulaire épuré et élégant. Plusieurs finitions sont disponibles et surtout il s’agit de vraies pierres et non d’un film plastique effet pierre.

On peut ainsi choisir pour du marbre blanc, grès, travertin ou encore pierre de lave. Bien sûr, il subsiste un câble pour relier la pierre au courant, mais celui-ci est tressé (donc résistant) et discret. La charge offerte est de 10 Watts. C’est sans doute le point qui freinera les possesseurs de smartphones compatibles charge rapide. Mais pour charger des AirPods ou son smartphone durant la nuit, elle est parfaite.

Pour les mamans joueuses – Welcome To…

Welcome To… – Crédit : Blue Cocker

Sorti en 2018, Welcome To est un jeu de construction particulièrement efficace. Assez simple à prendre en main, il demandera à 1 et jusqu’à 100 joueurs et construire un quartier. Pour ce faire, on dispose d’une triple pioche au centre de la table. Une fois retournée, chaque carte montre un bonus, mais le revers de l’autre carte restée dans la pile indique un numéro. À chaque joueur de placer ses constructions avec leurs bonus associés pour créer la plus belle ville des États-Unis des années 50.

Welcome To faisait partie des cinq jeux recommandés pour jouer en solo pendant le confinement

Une mécanique de roll & write similaire à celle du classique Bingo, mais qui sait ici se réinventer. Simple et accessible, Welcome To se joue aussi bien en famille qu’avec des joueurs chevronnés, d’autant plus que la rejouabilité est infinie. Un bon cadeau pour ne pas sortir une énième fois le Monopoly de son placard. Il y est si bien, laissez-le en paix.