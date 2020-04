5 jeux de société à jouer en solo pour s’occuper pendant le confinement

Vous êtes confinés chez vous depuis plusieurs semaines maintenant ? Et malheureusement… vous êtes confiné tout seul et vos yeux commencent à souffrir à force de regarder les mêmes séries en boucle sur Netflix ? Éteignez tout ! On vous a sélectionné 5 jeux de société jouables en solo pour vous permettre de déconnecter tout en activant vos méninges.

Sherlock Holmes – Meurtres De La Tamise : élémentaire mon cher Watson !

Sherlock Holmes Détective Conseil – Crédit : Asmodée

Editeur : Space Cowboys

Auteurs : Gary Grady, Suzanne Goldbert et Raymond Edward

Illustrateurs : Bernard Bittler, Arnaud Demaegd, Neriac et Pascal Quidault

1-8 joueurs, dès 12 ans, 90 minutes

Vous connaissez très certainement Unlock !, le célèbre jeu de société qui vous propose de pouvoir faire un Escape Game… à domicile ! Mais vous ne connaissez probablement pas encore Sherlock Holmes, Detective Conseil, qui vous propose de résoudre seul ou en équipe des enquêtes dans le Londres de l’époque victorienne.

Équipé d’un plan de Londres, de l’annuaire de la ville et du journal du jour, vous allez devoir résoudre un total de 10 enquêtes passionnantes et complexes (on est clairement sur du jeu expert). Les enquêtes sont quoi qu’il en soit bien montées et aussi passionnantes en coopératif qu’en solo. De quoi vous occuper facilement quelques jours entiers !

Sherlock Holmes Détective Conseil – Meurtres de la Tamise 46,79€ > Ludum.fr

Flash 8 : le taquin à la sauce Scorpion Masqué

Flash 8 – Crédit Scorpion Masqué

Editeur : Scorpion Masqué

Auteur : Joan Dufour, Illustrateur : Sabrina Miramon

1-4 joueurs, dès 7 ans, 15 minutes

Vous vous rappelez du taquin ? Non ? Mais si, voyons ce petit jeu solitaire qui consiste à remettre dans l’ordre une série de chiffres ou à reconstituer une image sur un damier. C’est même lui qui a inspiré le célèbre Rubik’s Cube ! Et pas que, il a également inspiré Flash 8 en étant habillement retravaillé par Joan Dufour et Scorpion Masqué pour vous offrir des parties rapides sous haute tension.

Jouable de 1 à 4 joueurs, il vous invitera à compléter des combinaisons le plus rapidement possible en déplaçant des électrons sur votre tablette (avec sur celle-ci des petites références sympathiques au monde du jeu vidéo). Mis en place rapidement, vous vous prendrez rapidement au jeu, surtout qu’il offre la possibilité de voler les combinaisons de vos adversaires en mode multi ! Vous n’avez plus qu’à vous entraîner en solo en attendant de pouvoir vous affronter !

Par Odin : asseyez-vous à la table des dieux nordique

Par Odin – Crédit : Oldchap Games

Editeur : Oldchap Games

Auteur : Antoine Boccara, Illustrateur : Michel Verdu

Solo, dès 8 ans, 5 minutes (par défis)

Bon une sélection de jeux de société solo… avec uniquement des jeux qui sont aussi multijoueur, on se moque de vous un peu non ? Mais non ! On voulait juste vous proposer des jeux que vous pourrez ressortir avec plaisir en famille ou avec vos amis après le confinement. Et avec Par Odin, on a le jeu 100% solo qu’il vous faut.

Au premier regard, vous vous direz que Par Odin est un jeu de dés solo, en mode « stop ou encore »… eh bien vous ne pouvez pas avoir plus faux ! Alors qu’au vu des illustrations on pouvait s’attendre à un jeu de baston généralisé, on découvre en fait rapidement un jeu de réflexion, un vrai casse-tête qui va mettre votre sens logique à dure épreuve. Habillement monté et rempli d’humour bien placé, Par Odin va vous emmener à la rencontre du panthéon nordique au fur et à mesure des défis. Prêts à défier les dieux ?

Welcome To : construisez le plus beau quartier

Welcome To – Crédit Blue Coker

Editeur : Blue Cocker

Auteur : Benoit Turpin, Illustrateur : Anne Heidsieck

1-100 joueurs, dès 10 ans, 25 minutes

Alors Welcome To, c’est le jeu qui coche toutes les cases dans notre sélection. Jouable (et bon) en solo comme en multijoueur, il permet en plus de jouer hyper facilement à distance avec votre famille ou vos amis !

En effet, Welcome To est un jeu de « J’écris des trucs sur ma feuille », comme du « Roll & Write », mais sans les dés quoi ! La mécanique de jeu s’inspire du bingo et vous allez devoir remplir une grille fournie avec le jeu pour construire le plus beau des quartiers, avec bien entendu de nombreuses contraintes pour pimenter la partie. Sauf qu’à chaque tour, au lieu de tirer de boules, vous tirerez trois cartes.

Il ne vous reste donc plus qu’à acheter le jeu de base pour pouvoir faire le tirage, puis inviter vos proches à imprimer la feuille de marque mise à disposition par l’éditeur du jeu avant de vous lancer dans des parties endiablées via Skype !

Une nouvelle édition nommée Welcome To New Las Vegas, vient également de débarquer, elle propose une mécanique similaire, mais avec des conditions de scoring plus étendues pour un challenge plus relevé.

Scythe : faites tourner l’Automa

Scythe – Crédit : Matagot

Editeur : Matagot

Auteur : Jamey Steigmaier, Illustrateur : Jakub Rozalski

1-5 joueurs, dès 14 ans, 120 minutes

Si vous aimez les (gros) jeux de société, vous connaissez certainement Scythe, du moins de nom. Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu de Jamey Stegmaier, qui reprend d’ailleurs quelques mécaniques de son précédent jeu Euphoria, vous plonge dans une uchronie juste après la Grande Guerre, dans l’Europe des années 20. Mais alors quelle différence avec le monde réel ? Oh rien, si ce n’est que vous vous affronterez pour prendre le contrôle d’une usine produisant des mechs, robots à la technologie hyper avancée.

Pur jeu de contrôle de territoire et jouable jusqu’à 5, Scythe vous invitera à développer votre civilisation et réaliser des objectifs (Il faut en réussir 6 parmi cette liste : construire ses Mechs, avoir le maximum en Popularité, avoir la plus grande force militaire, remporter des combats) pour mettre fin au jeu… mais pas forcément gagner la partie !

Pour savoir qui a remporté la victoire, on fera un décompte de terrains occupés, de vos pièces de monnaie, des objectifs atteints… Voilà dans les grandes lignes, mais revenons à nos moutons ! Qu’est-ce que vaut Scythe en solo ?

Eh bien c’est top aussi ! Scythe possède un Automa, c’est-à-dire un automate qui permet de simuler un second joueur que vous allez affronter grâce à des cartes spécifiques et des actions simplifiées. Une sorte d’IA en gros… mais plutôt bien faite ! L’Automa de Scythe est très agressif et vous offrira des parties serrées et fluides. De quoi vous occuper et vous entraîner avant d’affronter vos potes après le confinement ! Prêts à développer votre faction ?