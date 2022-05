La fille d’un célèbre GIF se suicide, un joueur acharné de Donjons & Dragons, le script initial de James Bond Moonraker, c’est le récap’ !

GIF très célèbre de la Toile, Kailia Posey a mis fin à ses jours à l’âge de 16 ans. Il y a 40 ans, ce mordu de Donjons et Dragons a lancé une campagne qu’il continue encore de nos jours. Enfin, le James Bond Moonraker aurait pu avoir une autre teneur. Place au récap’ !

Star d’un GIF emblématique, Kailia Posey est décédée

Le sourire espiègle de Kailia Posey avait été détourné par les internautes qui en avaient fait un GIF très populaire. Ce dernier était utilisé à foison sur les réseaux sociaux pour illustrer la malice. Triste nouvelle, cette adepte des concours de beauté s’est éteinte à l’âge de 16 ans. Comme l’a précisé sa famille, la jeune fille « a pris la décision irréfléchie de mettre fin à sa vie terrestre ».

La mimique de Kailia Posey est devenue un GIF incontournable sur la Toile

Donjons & Dragons : une partie « éternelle »

Parmi les adeptes de Donjons et Dragons, on retrouve un certain Robert Wardhaugh. Ce professeur d’histoire a démarré une campagne il y a 40 ans. Et celle-ci est toujours en cours actuellement, attirant des dizaines d’adeptes au cours des années. Heureux de réunir ses amis dans son sous-sol dédié à D&D, le maître du jeu n’a pas hésité à remixer les règles à sa sauce tout en établissant des arcs historiques complexes. Lesquels permettent de rendre le cycle de jeu éternel.

Robert Wardhaugh ne lâchera pour rien au monde D&D – Crédit : Capture d’écran vidéo YouTube Wired

James Bond : Moonraker aurait pu être bien différent

Moonraker est l’un des James Bond les plus décriés par les fans. Auteur du roman source, Ian Fleming avait toutefois une idée bien précise en tête pour mettre sur pied cette adaptation. Il avait notamment pondu un script de 150 pages avec une intrigue plus sérieuse que celle du script finalement retenu par la Rank Organisation. On ne saura toutefois jamais si celui-ci aurait eu meilleure presse.

