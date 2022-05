James Bond : Moonraker aurait été bien différent s’il avait suivi le script écrit par l’auteur de la saga

Réalisé par Lewis Gilbert et sorti en 1979, Moonraker est l’adaptation cinématographique du roman écrit par Ian Fleming et paru en 1955. Pourtant, de nombreuses scènes extravagantes du film considéré comme le pire de la franchise n’ont jamais été écrites dans le roman original. Lors d’une scène, James Bond échappe au méchant Requin et sa mâchoire d’acier avec un deltaplane qui s’éjecte d’un hors-bord au moment où il chute dans une cascade. Cette scène n’existait pas dans le roman et ce n’était pas la manière dont Ian Fleming voulait que le film de 007 se déroule.

James Bond (Roger Moore) dans Moonraker – Crédit : EON Productions

En fait, Ian Fleming avait écrit lui-même le script de Moonraker en 1956, soit quelques mois après la parution de son roman. Le script de 150 pages détaillait l’adaptation cinématographique du roman. Il a disparu pendant plusieurs décennies avant de refaire surface. Il a été acheté par un collectionneur privé lors d’une vente aux enchères en 2015.

Le script du film James Bond écrit par Ian Fleming détaillait un vilain mégalomane qui voulait s’en prendre à l’Angleterre

Le maître des romans d’espionnage avait une vision bien différente pour le onzième film de 007. L’intrigue était plus sérieuse que celle du film. James Bond était toujours un assassin au cœur froid. Par contre, le chef des services de renseignements secrets britanniques ne s’appelait pas « M ». Il n’était pas non plus le personnage bourru du film. Sa secrétaire Miss Moneypenny était exclue du scénario.

De plus, Ian Fleming voulait faire de l’antagoniste Hugo Drax un méchant qui s’en prenait spécifiquement à l’Angleterre. À la place, le film a présenté un vilain qui voulait dominer le monde. Comme l’a expliqué Jon Gilbert qui est un expert des romans d’Ian Fleming, « c’est le tout premier scénario écrit par Fleming imaginant Bond pour le grand écran. C’est sa seule tentative de scénario de film, donc c’est extrêmement important. C’est un scénario très ‘Bondien’ – un mégalomane qui veut voir la chute de la Grande-Bretagne ».

Mais alors, pourquoi le script d’Ian Fleming a-t-il été mis de côté ? En fait, la Rank Organisation qui était la plus grande société cinématographique du Royaume-Uni à cette époque n’avait pas vu le potentiel du scénario d’Ian Fleming. Le script a donc disparu pendant plusieurs années avant d’être retrouvé. En tout cas, l’histoire de James Bond aurait été différente si Moonraker avait suivi la vision d’Ian Fleming.

Pour le moment, le prochain James Bond n’a pas encore été officialisé. Mourir Peut Attendre sorti l’année dernière était la dernière participation de Daniel Craig dans la peau de 007. D’ailleurs, les producteurs voulaient que Daniel Craig soit nommé aux Oscars pour ce film.

