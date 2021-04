Les films et documentaires primés aux Oscars déjà disponibles en streaming

D’autres films n’ont pas cette chance, et les spectateurs curieux de les découvrir devront patienter jusqu’à l’ouverture des cinémas dans les prochaines semaines.

Oscars 2021 – Crédit : Canal+

L’année dernière, nous apprenions que les Oscars 2021 accepteraient finalement les films uniquement diffusés en streaming, à cause de la pandémie de COVID-19. Ces nouvelles règles ne sont manifestement pas au goût de tous les réalisateurs, puisque Steven Spielberg voulait déjà priver Netflix d’Oscars en 2019. Le cinéma est très impacté par les restrictions sanitaires en France, puisque les salles sont fermées depuis maintenant plusieurs mois.

Bien que certains films primés soient déjà disponibles en streaming, d’autres vont bien sortir dans les salles une fois celles-ci ouvertes. C’est par exemple le cas de Promising Young Woman (meilleur scénario original), de Sound of Metal (meilleur son, meilleur montage), de The Father (meilleur acteur pour Anthony Hopkins, meilleure adaptation) ainsi que de Drunk (meilleur film international) qui sortiront prochainement au cinéma.

De leur côté, Nomadland, grand gagnant des Oscars 2021 avec les statuettes du Meilleur Film, Réalisation et Actrice, ainsi que Minari (meilleure actrice dans un second rôle pour Yuh-Jung Youn) sortiront au cinéma le 9 juin 2021.

Quels sont les films déjà disponibles en VOD ?

Certains films primés aux Oscars 2021 sont disponibles sur Netflix. C’est le cas de La Sagesse de la pieuvre (meilleur film documentaire), Two Distant Strangers (meilleur court métrage de fiction), If Anything Happens I Love You (meilleur court métrage d’animation), Mank (meilleure photographie, meilleurs décors), mais également Le Blues de Ma Rainey (meilleurs costumes, meilleurs maquillages et coiffures).

Vous pouvez également retrouver Judas et The Black Messiah (meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Kaluuya, meilleure chanson) sur MyCANAL, et Soul (meilleur film d’animation, meilleure musique) sur Disney+.

Enfin, on peut également citer Colette (meilleur court métrage documentaire) disponible dès maintenant sur YouTube, et le célèbre Tenet de Christopher Nolan (meilleurs effets spéciaux), qui est lui disponible sur toutes les plateformes de VOD.

A lire aussi : Comparatif sites de streaming : Netflix, Amazon, Disney, etc. quelles sont les meilleures offres de 2021 ?

Source : Telerama