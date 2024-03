Google TV ajoute 30 films gratuits pour vous préparer aux Oscars

Google TV est une interface pour les TV connectées qui réunit toutes vos applications fétiches. Streaming, télévision en direct, musique… Tout est centralisé au même endroit. Google TV vous distille en outre des recommandations personnalisées et vous permet de faire appel à l’Assistant Google. Alors qu’il vient de se faire une beauté, le système prépare un joli cadeau en vue de la 96e cérémonie des Oscars.

La grande messe du septième art se tiendra le dimanche 10 mars. D’ici là, Google va vous inciter à vous plonger dans les classiques de l’histoire du cinéma. Comme le rapporte Android Authority, la plateforme va mettre à votre disposition une liste de plus de 30 films gratuits. Des longs-métrages qui ont pour point commun d’avoir été nominés ou primés aux Oscars jadis. Ils seront diffusés gratuitement mais entrecoupés de publicités.

La source ne précise pas encore quels films seront diffusés sans frais sur Google TV. Nous ignorons d’ailleurs encore si cette offre est destinée aux utilisateurs de Google TV du monde entier ; ou si elle se cantonne à certaines zones géographiques. Pour obtenir des éclaircissements, nous avons contacté Google. Cet article sera ainsi mis à jour dès que nous obtiendrons davantage d’informations.

Alors que les films récompensés aux Oscars sont généralement piratés massivement, Google TV vous proposera aussi de visionner – moyennant paiement – les titres nominés aux Oscars à l’instar d‘Oppenheimer, de Killers of the Flower Moon ou encore de Barbie qu’il est déjà possible de visionner en VF. Au menu également : une collection de films mettant en vedette des actrices et des réalisatrices primées aux Oscars jadis.

Pour rappel, Google TV va bientôt s’agrémenter d’un mélangeur audio. Celui-ci permettra de faciliter la vie des utilisateurs qui pourront changer de source audio en un clic.