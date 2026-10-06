Fin de parcours pour ce Galaxy : Samsung arrête les mises à jour

Samsung vient de mettre fin au support logiciel du Galaxy A23 5G. Lancé en 2022, le smartphone ne recevra plus de mises à jour de sécurité. Pour rester protégés, les utilisateurs devront jeter leur dévolu sur un autre smartphone.

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Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs du Galaxy A23 5G. Samsung n’assure désormais plus le suivi logiciel du célèbre smartphone de milieu de gamme. Pour rappel, le support du modèle LTE s’était arrêté en avril dernier. Quelques mois plus tard, c’est au tour de la version 5G du téléphone d’être privée des mises à jour de sécurité.

Le support du Galaxy A23 5G n’est plus assuré par Samsung

Lancé en 2022, le Galaxy A23 5G tournait initialement sous Android 12 (One UI 4.0). Il a pu être mis à niveau vers Android 13 et Android 14 avant que Samsung cesse de déployer les mises à jour majeures du système d’exploitation. Le constructeur s’est ensuite contenté de distribuer les correctifs essentiels de sécurité chaque trimestre pendant deux ans.

Le smartphone est désormais arrivé au bout du chemin. Cela ne signifie pas qu’il ne fonctionnera plus mais vous serez exposé à des vulnérabilités non corrigées et à des problèmes de compatibilité avec vos apps. Il est ainsi vivement recommandé d’opter pour un appareil encore pris en charge. Rappelons que le Galaxy A23 5G était le dernier téléphone de la gamme A2x à bénéficier d’un support aussi court.

Son successeur, le Galaxy A24, promet quant à lui quatre mises à jour majeures de l’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité. Les Galaxy A26 et A27 bénéficient d’un suivi encore plus long : six ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité.

Tout récemment, Samsung a mis au support des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, cinq ans après leur lancement.