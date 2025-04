Samsung met fin au support logiciel de plusieurs smartphones, êtes-vous concernés ?

Si vous possédez un smartphone Galaxy S20, A32, A52 ou A72, certains modèles ne bénéficient plus de suivi logiciel ni de mises à jour. Failles de sécurité et problèmes pour faire tourner certaines applications sont à prévoir.

L’actualité de Samsung est très riche depuis le début de l’année. Entre la série des Galaxy S25 disponible depuis le début de l’année, ou encore les smartphones pliants prévus pour 2025, l’entreprise coréenne a du pain sur la planche.

Et il est donc logique qu’avec l’arrivée de nouveaux modèles, d’autres doivent leur céder la place, non pour des questions de performances mais pour des questions de rentabilité. En effet, pourquoi continuer à produire et à maintenir un support logiciel pour des appareils qui ne rapportent plus grand-chose… C’est le cycle de la tech.

Avec donc la sortie prochaine des nouveaux smartphones haut de gamme, mais aussi ceux à prix plus abordables comme les Samsung Galaxy A56, A36 et A26, le géant de la tech sud-coréen a décidé de mettre fin au support logiciel de plusieurs modèles emblématiques des smartphones Galaxy.

Fin de mises à jour pour certains modèles de la gamme Galaxy S20

Les premiers à recevoir leur ultime mise à jour de sécurité sont les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra le mois dernier. Vous pourrez toujours vous servir de votre smartphone, mais ce dernier ne recevra plus de correctifs ni de nouvelles mises à jour Android, devenant ainsi vulnérables aux failles de sécurité. Certaines applications pourraient ne plus fonctionner correctement, qui continuent, elles, à être mises à jour et demandant souvent plus de ressources et de performances.

Notez que pour le moment, le modèle Fan Edition est encore maintenu, mais sans doute plus pour longtemps.

Fin de mises à jour pour les modèles Galaxy A32, A52 et A72

Il en va de même pour les modèles de milieu de gamme Galaxy A32, A52 5G Enterprise Edition, et A72. Les versions Entreprise des Galaxy A32 et A72 bénéficient encore d’un sursis.

Notez que Samsung a passé le suivi logiciel de ses smartphones de 4 à 7 ans depuis la série des Galaxy S24, pour concurrencer Google qui assure 7 ans de mises à jour depuis le Pixel 8a. Cela évite ainsi de devoir racheter un smartphone alors que le vôtre fonctionne encore, surtout que les utilisateurs ont tendance à garder de plus en plus longtemps leurs appareils.