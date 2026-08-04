Samsung Galaxy : cette mise à jour cruciale ne doit surtout pas être ignorée

Samsung a lancé le déploiement de la mise à jour de sécurité d’août 2026 sur les smartphones et tablettes Galaxy éligibles. Celle-ci corrige pas moins de 56 failles de sécurité, d’où la nécessité de ne pas la négliger.

© Samsung

Vous possédez un smartphone ou une tablette Galaxy ? Soyez attentif à ce qui suit. Samsung commence à déployer une mise à jour essentielle qui permet de venir à bout de 56 vulnérabilités. Dans le détail, celle-ci inclut 38 correctifs pour les vulnérabilités et expositions communes (CVE) divulguées par Google mais aussi 18 correctifs pour les vulnérabilités et expositions propres à Samsung (SVE).

Côté Google, on retrouve précisément huit correctifs critiques et 30 correctifs à haute priorité. Côté Samsung, la mise à jour contient deux correctifs à haute priorité, 14 correctifs à priorité moyenne et deux correctifs dont le niveau d’urgence n’est pas précisé.

La mise à jour de sécurité d’août inclut 56 correctifs pour les Samsung Galaxy

Notez que neuf des correctifs de Google ne sont pas inclus dans la mise à jour de sécurité. L’un d’entre eux avait déjà été intégré au correctif de juillet 2026, tandis que les huit autres ne concernent pas les appareils Samsung. Ces correctifs essentiels sont destinés aux téléphones et tablettes Galaxy tournant sous Android 14, Android 15 ou Android 16.

Ils résolvent des problèmes liés aux applications Contacts, Numérotation, Messages et Thèmes Galaxy de Samsung. Certains correctifs concernent également le contrôle d’accès, les données du presse-papiers système, les codecs audio et vidéo, ainsi que le réseau cellulaire. Il ne faut jamais négliger ces mises à jour de sécurité : elles permettent de vous protéger des attaques menées par les cybercriminels.

“Bien que nous fassions de notre mieux pour déployer les correctifs de sécurité le plus rapidement possible sur tous les modèles concernés, le délai de déploiement peut varier selon les régions et les modèles”, précise Samsung. Si vous n’avez pas activé l’installation automatique des mises à jour, vous pouvez vérifier manuellement leur disponibilité en vous rendant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Si une nouvelle version est disponible, il vous suffira ensuite d’appuyer sur Télécharger et installer pour lancer la procédure.