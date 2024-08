Football : la VAR est améliorée par l’iPhone, la fin des erreurs d’arbitrage en Premier League ?

La VAR, jugée trop imprécise pour détecter les hors-jeu, va être épaulée par un système appelé “Dragon”. Cette solution basée sur l’utilisation de plusieurs iPhone et de l’IA promet d’améliorer l’arbitrage en Premier League anglaise de football.

© Genius Sports

La Premier League va utiliser des iPhone pour un nouveau système de détection des hors-jeu appelé “Dragon”, promettant une précision inédite

Dragon utilise l’IA pour analyser jusqu’à 10 000 points sur chaque joueur en temps réel, dépassant largement les capacités des systèmes VAR actuels

Cette technologie basée sur l’iPhone pourrait révolutionner l’arbitrage dans le football et s’étendre à d’autres sports,

La Premier League anglaise s’apprête à révolutionner la détection des hors-jeu grâce à une technologie inattendue : l’iPhone. Le système baptisé “Dragon”, développé par Genius Sports et sa filiale Second Spectrum, utilisera au moins 28 caméras d’iPhone 14 ou plus récent comme l’iPhone 15 (voir l’iPhone 16, même si rien n’a été indiqué à ce propos) dans chaque stade pour analyser les mouvements des joueurs avec une précision inédite.

À lire > Tout savoir sur l’iPhone 16, le prochain smartphone star d’Apple

L’iPhone et de l’IA pour détecter les hors-jeu

Cette innovation promet de résoudre les problèmes récurrents des systèmes d’arbitrage vidéo (VAR) actuels, qui ont souvent frustré joueurs et les supporters en raison de leurs limites technologiques. Dragon capture des vidéos à haute fréquence, jusqu’à 200 images par seconde, réduisant considérablement les zones d’ombre lors des moments cruciaux du jeu.

Mike D’Auria, vice-président exécutif chez Genius, explique l’avantage de cette approche : “Vous passez de 30, 40, 50 points de données sur un joueur à un suivi réel des contours de son corps”. Cette précision permet de prendre en compte des éléments comme la masse musculaire, la structure squelettique et même la démarche des joueurs, essentiels pour des décisions de hors-jeu ultra-précises.

Les iPhone, protégés par des boîtiers étanches et équipés de ventilateurs, sont montés sur des supports pouvant accueillir jusqu’à quatre appareils. Leur positionnement autour du terrain permet de capturer un flux constant de vidéos sous plusieurs angles, donnant à Dragon la capacité de suivre entre 7 000 et 10 000 points sur chaque joueur en temps réel.

L’intelligence artificielle joue un rôle central dans le fonctionnement de Dragon. Un système de “maillage sémantique d’objets” analyse et contextualise les mouvements en temps réel. Mike D’Auria souligne : “Ce n’est pas juste une image ou une représentation, mais quelque chose sur lequel on peut raisonner et qu’on peut interroger”.

La décision finale restera humaine

Malgré cette technologie avancée, la décision finale sur les hors-jeu restera humaine, assistée par ces outils d’IA. Dragon a été testé rigoureusement, notamment par la FIFA, mais ni Genius ni la Premier League n’ont fourni de détails spécifiques sur les résultats comparatifs avec les systèmes VAR existants.

Au-delà du football, Dragon ouvre des perspectives pour d’autres sports et applications, comme la création de “jumeaux numériques” des joueurs pour améliorer l’expérience des spectateurs. La flexibilité du système permet son adaptation à différents budgets et besoins, ce qui pourrait intéresser d’autres ligues sportives majeures.

L’introduction de Dragon dans le championnat anglais marquera le début d’une nouvelle ère dans l’arbitrage assisté par la technologie. Reste à voir si les fans et les joueurs, échaudés par les erreurs des systèmes précédents, seront convaincus par cette innovation basée sur l’iPhone. La saison 2024-2025 de la Premier League sera le véritable test de cette technologie prometteuse.

Source : Wired