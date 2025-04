Une console portable Xbox par Asus serait dans les starting-blocks

©Asus – ROG Global

Asus est connu pour ses appareils développés spécialement pour le gaming. On peut notamment penser à toute la série de smartphones ROG, mais aussi la console portable ROG Ally (qui fonctionne avec SteamOS comme le Steam Deck).

Sortie en juin 2023 la console portable d’Asus est arrivée sur un marché où la Nintendo Switch règne en maître et où le Steam Deck (la console portable de Valve reliée à la plateforme de jeux vidéo Steam) était déjà en place depuis 1 an. La ROG Ally n’a d’ailleurs rien à envier au Steam Deck, grâce à des caractéristiques techniques intéressantes.

Alors que les rumeurs de nouvelles consoles portables ne font que passer (comme celle d’une possible PS5 portable), c’est pour le moment la sortie de la Nintendo Switch 2 et ses nouveaux jeux qui est dans tous les esprits. Il faut dire que le Nintendo Direct est programmé pour le 2 avril…

Asus préparerait une console portable compatible Xbox

Ce sont nos confrères de TechRadar qui ont repéré l’information sur X. Dans un post daté du 31 mars (pas de poisson d’avril donc), ROG Global, la marque gaming d’Asus (ROG signifie Republic Of Gamers) tease en effet la fabrication d’une nouvelle console portable.

Le teaser indique “Notre petit ami robot prépare quelque chose… #ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames #NextLevelGaming” et comporte une vidéo de 34 secondes montrant ce “petit ami robot” en train de construire quelque chose sur un grand écran, il se précipite ensuite dans une chambre de transformation pleine de fumée où il est rejoint par une console ROG Ally et une manette ROG Raikiri Pro.

Si on ne distingue pas vraiment le résultat de la transformation (il s’agit d’un teaser… il donne l’eau à la bouche, mais il faut attendre pour en savoir plus), il semble évident qu’il s’agit de la nouvelle génération de console portable ROG. Or des rumeurs précédentes avaient fait fuiter une possible collaboration entre Asus et Microsoft, cette console pourrait donc bien être une console Asus Xbox.

Sur l’écran du petit robot, on peut d’ailleurs noter des détails intéressants et importants.

©Asus – ROG Global

Ainsi pour la transformation, il prévoit :

Marathon Stamina => Résistance au marathon (meilleure endurance)

Faster Speeds => Vitesses plus rapides

More Capacity => Plus de capacité

Fresh Look => Nouveau look

Des qualités recherchées à la fois dans une amélioration de la ROG Ally, mais aussi dans une nouvelle console portable en général.

Le message posté sur X ne fait nulle part mention de Xbox, cependant on peut voir que la première réponse provient de Xbox. On peut y voir un même bien connu avec un singe qui regarde d’abord sur le côté puis face à lui, une indication que la collaboration est lancée ? Ou un faux espoir… Seul l’avenir nous le dira.

En tout cas, ce teaser posté sur les réseaux juste avant le Nintendo Direct du 2 avril, qui doit lancer officiellement la Nintendo Switch 2, n’est pas anodin. Quant au lancement officiel de la console Asus, il pourrait bien avoir lieu au moment du Computex (qui démarre le 19 mai 2025). Ou à un autre moment si le cœur leur en dit.